Donna aggredita a Savona trova il suo “angelo salvatore”: “Grazie a chi mi ha aiutato”

Savona. Aveva scritto un messaggio su Facebook per cercare il suo “angelo salvatore”. E proprio grazie all’appello lanciato sui social, è riuscita a trovare il ragazzo che l’ha salvata dall’aggressione subita in via Trincee.

Erano le 23:00 di giovedì 27 marzo, quando Marina Melogno è stata immobilizzata e il suo aggressore le ha messo una mano sulla bocca per cercare di non farla urlare. Lei, però, è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. In quel momento stava passando una giovane coppia e il ragazzo ha subito avvertito i carabinieri ed è accorso in suo aiuto. Il responsabile si è così dato alla fuga, ma è stato poi identificato e fermato dalle forze dell’ordine. La donna, invece, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti medici del caso, anche se fortunatamente non ha riportato ferite.

“L’intervento del ragazzo è stato fondamentale” aveva raccontato e per questo la donna voleva ringraziarlo: “Non ho più avuto modo di rintracciarlo. Essendo stata portata al pronto soccorso, non l’ho più visto e non conosco neppure il suo nome. Se qualcuno riuscisse ad aiutarmi, vorrei poterlo ringraziare!”, aveva lanciato l’appello. Un appello che è stato colto dalla comunità di Facebook e in particolare dal “signor P”, così lo chiama Marina nel suo post in cui annuncia di aver trovato il giovane.

“Ho il piacere di comunicare che sono riuscita a ritrovare il ragazzo che stavo cercando. Grazie alle vostre condivisioni, ma soprattutto grazie al sig. P., che in privato mi ha fatto sapere il nome e ha fatto in modo che potessi mettermi in contatto con lui. Un’altra brava persona!”, scrive Marina.

E poi aggiunge: “Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno scritto (davvero tanti). A chi con un sms, una telefonata o di persona, ha avuto un pensiero per me. Una brutta storia che si conclude sperando di dimenticare quanto prima. È vero che uscire di casa per fare una passeggiata o andare e rientrare dal lavoro, o una semplice uscita con il cane, ormai è diventato pericoloso, soprattutto nelle ore serali, ma è altrettanto vero, che ci sono tante brave persone pronte a venire in aiuto a chi è in difficoltà. Grazie ancora a tutti”, conclude.

Una brutta storia, ma con un lieto fine che ricorda un episodio simile avvenuto lo scorso mese, sempre a Savona. In quel caso la vittima è stata un’anziana signora che stava passeggiando in vico del Marmo, uno dei carruggi che da via Pia porta in piazza del Duomo. Ad un tratto, però, si è sentita strattonare alla schiena: un uomo stava cercando di portarle via la borsa che lei aveva a tracolla. L’85enne non si è arresa subito, ha posto resistenza, mentre urlando chiedeva aiuto. Il ladro è riuscito, però, ad avere la meglio ed è poi scappato con la borsetta, lasciando la signora sola, turbata e in lacrime.

Ma solo per pochi secondi, subito infatti una coppia di giovani è corsa in suo aiuto. La ragazza è rimasta con lei per cercare di rincuorarla e calmarla, il ragazzo invece ha inseguito lo scippatore e dopo pochi minuti è ritornato con la borsa della signora, completamente intatta e con tutto dentro.

Anche in quel caso, nella confusione del momento, la donna non era riuscita a ringraziare come meritava il suo “salvatore” e la sua ragazza. Il marito aveva così chiesto aiuto ad IVG.it per poterlo rintracciare e ricompensarlo. Dopo poche ore, i due hanno risposto all’appello e la redazione li ha messi in contatto con la coppia di anziani.

Due storie di coraggio e altruismo, che ci fanno pensare che i supereroi non esistono solo nei film. E sembra che si aggirino anche sulle strade di Savona.