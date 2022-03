Donate nuove poltrone per la sala d’attesa del reparto di Oncologia del San Paolo

Savona. Ieri mattina, giovedì 24 marzo, l’incontro dello staff dell’Oncologia dell’ospedale San Paolo di Savona con i rappresentanti dell’associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci e di Futura Infanzia Onlus.

Grazie alla loro sinergia hanno acquistato nuovissime poltrone per rendere più accogliente e confortevole la sala d’attesa interna al reparto, per un importo di 8 mila euro.

Il dottor Marco Benasso, direttore del reparto ha ringraziato a nome di tutto il personale della struttura e di tutta l’azienda “Ancora una volta vorrei ribadire la più sincera gratitudine per questa e per tutte quelle iniziative che dimostrano attenzione e sensibilità verso i bisogni dei nostri pazienti e per tutti i progetti messi in atto per migliorare e arricchire i percorsi di cura e assistenza”.