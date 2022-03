Dl Sostegni, Ripamonti (Lega): “Approvate le nostre iniziative per il turismo”

Roma. “L’approvazione in Senato del decreto Sostegni-ter da’ l’ok alle proposte della Lega che stanziano circa 60 milioni l’esonero contributivo per le imprese turistiche, circa 40 milioni il sostegno alle agenzie di viaggi e i tour operator che abbiano subi’to un drastico calo del fatturato, 5 milioni di euro da destinare alle imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e 2 milioni per le guide turistiche. Contributi resi disponibili grazie al lavoro del ministro per il Turismo Garavaglia, che ha incrementato a 105 milioni per il 2022 il fondo unico nazionale per il turismo e previsto anche l’utilizzo di 2 milioni in parte corrente”. Cosi’ il senatore Paolo Ripamonti.

“Ok anche all’iniziativa che prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore di agenzie viaggi e tour operator, con 56 milioni previsti per il 2022 e 9 per il 2024 – proseguono -. Misure di buonsenso per dare adeguati ristori a tutte quelle attivita’ del settore che sono state fortemente colpite in questi mesi e meritavano, per questo, opportuno sostegno”.

“Sono orgoglioso di aver ottenuto l’approvazione di queste iniziative ed attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento. Risultati tangibili che sono frutto di trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale certamente non avremmo potuto incidere stando all’opposizione”, conclude.