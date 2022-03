Dio, il diavolo e i dettagli

“Oh figlia degli dei, l’abisso ha dei terrori e dei fremiti/che il cielo non conosce/ma non comprende il cielo/chi non ha attraversato la terra e l’inferno “ è quanto nei Misteri Eleusini il dio Eros sussurra alla giovane Persefone. Non può sfuggire l’assonanza con alcuni interrogativi di Agostino nelle sue Confessioni, ma non allarghiamo eccessivamente la nostra riflessione e torniamo alla radice del mito greco, alla dea giovinetta immortale, Persefone, ingenua e fragile ma capace di affascinare il torbido Hades, dio degli inferi, e di dare inizio e compimento al meraviglioso “mito dell’eterno ritorno dell’uguale” che attenderà per più di due millenni il suo sacerdote per esplicitarsi finalmente nelle visionarie filosofie di Nietzsche. La dea Persefone, di fatto espressione della matura mitologia greca, aveva un’antesignana, in Tracia. Il suo nome era Armonia, ma tale termine va collocato nella cultura che lo aveva prodotto, non nella nostra. Per noi Armonia significa soprattutto assenza di conflitti, nella cultura arcaica l’armonia non si riconosceva tanto nei rapporti esteriori, la buona educazione, le convenzioni, “Il conformismo è la scimmia dell’armonia” affermava Emerson, ma come una realtà interiore, come l’acquisizione della proprie verità ctonie, il proprio mondo profondo, quello che Freud ribattezzerà “inconscio”, l’enorme parte di noi che ci rimane oscura e ci determina. Non è un caso che l’Armonia Tracia sia strettamente connessa con i riti di passaggio e con gli elementi peculiari che lo definiscono. Analizzando il mito, infatti, sarà facile riconoscere il suo aspetto triforme: separazione – transizione – reintegrazione, anche se nelle diverse forme di discesa – ricerca – ascesa; le stesse che la natura ci mostra nel seme nella sua negazione di sé quando immerso nella terra, nella sua affermazione di sé nel germoglio, nella sua espressione di sé nella crescita. La moderna scuola antropologica, sottolineo e ribadisco, riconosce i momenti del rito ancora in tre momenti: la separazione del soggetto che viene isolato dal contesto sociale – la fase dell’attraversamento della foresta, della prova, dell’incontrare se stesso nella paura e nel coraggio – la conclusione nella riammissione nella tribù dopo aver acquisito un nuovo e più consapevole status.

Dopo una premessa necessariamente breve quanto pregna credo risulti indispensabile una sintetica narrazione del mito per poi poterne indagare le sfumature e meglio comprenderlo, poiché, come afferma l’amico Gershom Freeman. “Dio e il Diavolo si nascondono nei dettagli”. L’incipit lo incontriamo nella magica terra di Sicilia dove abitano Demetra, dea dell’agricoltura, delle messi, della terra che rinasce dopo l’inquietante silenzio invernale, e la figlia: Persefone. Demetra ha concepito la figlia in unione con Zeus, ma la giovane sembra essere espressione della sopravvivenza della madre nell’eterno presente del femminino adolescente e maturo. Non è un caso se uno dei nomi di Persefone è Kore, termine che significa bocciolo, ciò che è ora meraviglioso nel suo primo mostrarsi alludendo a quello che altrettanto meraviglioso sarà nel suo fiorire più maturo. Solo una breve nota per precisare che il nome latino della dea sarà Proserpina, il primo serpente, il rimando a parallele rappresentazioni del ruolo del femminile mi sembrano abbastanza evidenti ma non verranno indagate in questa sede. Credo sia possibile riconoscere in questa divinità femminile una delle più gravide e rilevanti rappresentazioni dell’archetipo del femminile e della sua potenza fascinatoria nei confronti del maschile sia nella forma adolescenziale che in quella di donna adulta, insomma l’archetipo di quell’energia pulsionale che può riconoscersi come il presentificarsi dell’io nell’indistinto: il desiderio, la passione, l’urlo taurino dionisiaco io voglio, io sono. Ma torniamo alla nostra breve presentazione del mito.

Demetra osservava compiaciuta, assolutamente non invidiosa né nostalgica, il fiorire ingenuo della bellezza della figlia che giocava felice e depensata tra i fiori di primavera. Chissà, forse una vena sottile di preoccupazione abitava il suo sguardo vigile, sapeva come suo stesso vissuto il giocoso proporsi della giovinezza, l’attesa che abitava il movimento ingenuo eppure saputo della figlia, il meraviglioso offrirsi e la curiosità vitale che invadevano ogni minuto gesto della giovane e questo, ne era ben consapevole, era il preludio alla vita, all’incontro con l’amore, il sesso, il piacere e il rischio. Come spesso accade il rito è raccontato in diverse forme, in una si narra di come la giovane fosse attratta da un insolito narciso, un meraviglioso fiore nero che decise di cogliere, in altre ciò che accadde non viene presentato come diretta conseguenza di una sua precisa azione ma solo come espressione del suo piacere, forse inconsapevole, forse trasgressivo, di allontanarsi dallo sguardo materno. Di fatto è che la terra si aprì e da essa fuoriuscì il carro nero di Hades, il signore dell’oltretomba, trainato dai suoi vigorosi destrieri neri. Il focoso dio prese con sé l’ingenua fanciulla e subito svanì sotto terra senza lasciare alcuna traccia di sé. Ben presto la madre si rese conto della scomparsa dell’amata figlia e, da quel momento, il mito si biforca in due percorsi separati: il primo vede Demetra disperata alla ricerca di Persefone, il secondo racconta della giovane e della sua avventura nel regno dell’oltretomba.

Soffermiamoci, per ora, a questa fase preludiale del mito per auto porci alcuni interrogativi raccogliendo l’invito junghiano espresso nella sua affermazione che l’archetipo è come “un vaso, che non si può svuotare né riempire mai. […] Esso persiste attraverso i millenni ed esige tuttavia sempre nuove interpretazioni. Gli archetipi sono elementi incrollabili dell’inconscio, ma cambiano forma continuamente”. È lecito leggere la figura della giovane Persefone come l’archetipo della fanciulla che si affaccia alla vita? Ne può conseguire che fu la sua stessa più o meno consapevole disponibilità a suggerire l’azione di Hades? Era desiderosa di recidere il cordone ombelicale con la figura materna forse eccessivamente incombente? È plausibile individuare nelle due figure speculari della madre e della figlia l’elemento razionale e quello inconscio così da vivere il viaggio di Persefone nel sottosuolo come una ricerca del proprio io più profondo e vero, una ricerca di sé che ha urgenza di autonomia, oscurità, intimità e forse anche pericolo per potersi finalmente misurare? È pur vero che il maschile compare in tutta la sua arroganza all’interno del mito, ma forse è più interessante riconoscere le tracce del potere femminile, più profondo, antico e trionfante nella sua assoluta indipendenza dall’ostentazione, dall’esibizione autoreferenziale che caratterizza la muscolare genitalità fallica del maschile. Nel rapimento della giovane si esprime come più intensa e determinante la tracotanza del maschile o la progettualità naturale del femminile? Sarà necessario, a suffragio di quanto suggerito dalle domande appena poste, percorrere con silenziosa e non invasiva attenzione il viaggio di Persefone nel mondo dell’altrove per ipotizzare qualche plausibile risposta. Forse un simile percorso è necessario per chiunque, al di là della sua caratterizzazione sessuale, proprio per incontrarsi in un luogo dove è in attesa da sempre lo specchio dell’anima nel quale rifletterci e riconoscerci. Forse ogni uomo è “figlio degli dei” e l’abisso che lo abita è ricolmo di fremiti e terrori “che il cielo non conosce”, è per questa ragione che, se davvero vogliamo comprendere il cielo che è in noi, non possiamo che attraversare “la terra e l’inferno” con la disponibilità ad accettare ciò che troveremo senza censure o preconcetti, riconoscendolo come nostro, fissandone lo sguardo per permettergli di vederci e rivelarci a noi stessi.

