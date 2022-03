Savona – Nonostante la calma dovuta al gesto sportivo di accordare il rinvio del big match di domani, con i ringraziamenti pubblici al presidente Pittaluga e alla società Sampierdarenese, in orbita Savona non sono mancate delle turbolenze.

Il numero uno biancoblu, Simone Marinelli, ha pubblicato alcune storie sfogo sul suo profilo Instagram, indirizzate in via principale verso una nota figura del calcio giovanile locale: Giancarlo Bossolino, responsabile tecnico della scuola calcio del Vado e, peraltro, facente parte del settore giovanile del Savona per tanti anni.

Il fatto che ha recato fastidio a Marinelli è nato su Facebook dove Bossolino, sotto ad una nostra condivisione dell’articolo di rinvio di Sampierdarenese-Savona, ha scritto: “A parti invertite?”.

Questo commento ha generato un’ondata di risposte, tra cui quelle del direttore Simone Sinopia e di mister Maurizio Podestà.

Il presidente biancoblu ha esordito così: “Io le critiche le accetto e mediamente le faccio passare, accettando quelle costruttive, ma è insopportabile sentire persone che rosicano in continuazione, attaccando sempre e solo il Savona“.

Dopodiché è arrivato al nocciolo della questione rivolgendosi direttamente a Bossolino: “Hai sempre qualcosa da dire, nonostante sia un miracolato che sta da 40 anni nel calcio prendendo i soldi dalle famiglie. Vuoi essere responsabile del settore giovanile del Savona? Chiamami, non stare sempre su Facebook a fare polemiche“.

Continuando rivolgendosi ai cosiddetti “haters“: “C’è invidia che il Savona sia stato preso da una persona che vive di betting da 15 anni. Parlate d’altro, diventate ridicoli agli occhi delle persone. Perché vi dovete fare trollare da tutti, ovvero prendere in giro, per i vecchi che non conoscono questo termine”.

Infine ribadendo chiaramente: “Se vinceremo il campionato bene, altrimenti lo vinceremo l’anno prossimo. Ma intanto, qualunque cosa accada, queste persone non faranno mai parte del Savona“.

Insomma, il rinvio è stato la quiete prima della tempesta, generata ancora una volta tra i social network.