Dego, il goal di Briano tiene alte le speranze di secondo posto: “Pronti per l’ultima battaglia prima dei play off”

Il primo goal di Edoardo Briano con la maglia del Dego è di quelli che pesano come macigni. La rete del difensore di mister Bastoni ha consentito di superare 2 a 1 la Carcarese “b” e di rimanere a pari punti con il Plodio, vittorioso sulla Rocchettese.

Inizio di gara positivo per i biancoblù, che hanno però sofferto la reazione degli avversari nei secondi quarantacinque minuti: “Nella ripresa – commenta Briano – il mister della Carcarese ha cambiato qualcosa e ci ha messo più in difficoltà. Siamo andati bene nel primo tempo mentre nella seconda frazione abbiamo patito un po’”.

Non è stata una stagione facile per Briano a causa di qualche infortunio di troppo: “È stata una stagione sfortunata, iniziata con uno strappo a cui ha fatto seguito un altro infortunio dopo il derby con la Rocchettese. Oggi è stata un po’ una rivincita”.

L’ultimo impegno sarà contro il Pallare, poi il Dego potrà tentare di salire di categoria. Resta se affronterà i play off da secondo o da terzo della classe: “Affronteremo una squadra molto preparata atleticamente. Sarà l’ultima partita. Dovremo dare il 100%. Abbiamo fatto in più rispetto alle ultime prestazioni. Vogliamo capitalizzare quanto ottenuto fino ad adesso. Tutto sommato siamo soddisfatti, il gruppo c’è e lavoriamo bene in settimana. Siamo pronti all’ultima battaglia prima dell’inizio dei play off”.