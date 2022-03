Dego, Croce bianca e Avis donano un defibrillatore alla società calcistica biancoblu

Dego. Un nuovo defibrillatore per la società calcistica biancoblu. La Croce Bianca e l’Avis hanno donato l’apparecchio che è stato installato nella giornata di ieri al campo del “Perotti” nel segno della solidarietà e dell’attenzione alla salute degli atleti.

L’Asd Dego calcio ringrazia e continua la sua attività nonostante i disastri alluvionali del 2016 e del 2019, quando in tre anni l’esondazione del Bormida aveva devastato la sede di gioco.

Anche in quei casi l’aiuto di giovani e delle associazioni era stato determinante per ripartire, così come quest’ultimo gesto è un sostegno importante per la società.