“Dea di II livello ad Albenga”, Grande Liguria: “Assurdo lo chiedano Lega e Forza Italia che governano con Toti”

Pietra Ligure/Albenga. “Stiamo vivendo in provincia di Savona una situazione assurda, due consiglieri del comune di Albenga che rappresentano Lega e Forza Italia sostengono che debba essere trasferito presso l’ospedale di Albenga il dea di secondo livello presente a Pietra Ligure, e lo faranno in sede istituzionale convocando un consiglio comunale sul tema”. E’ il commento di Grande Liguria alla proposta della minoranza ingauna di spostare il Dea di II livello al Santa Maria di Misericordia.

“La cosa incredibile che dette forze politiche sono maggioranza in Regione e sostengono Toti e l’idea di come organizzare il presente e il futuro della sanità provinciale”, proseguono.

“Chiediamo con forza ai responsabili territoriali e soprattutto regionali dei due partiti in oggetto di chiarire in modo inequivocabile quale idea di sanità hanno, perché se coincidesse con quella dei due consiglieri la crisi in regione sarebbe inevitabile tenuto conto del momento particolarmente rissoso che sta vivendo la maggioranza in regione”.