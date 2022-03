Laigueglia. Dalla spiaggia fino alla collina, dalle scuole ai rii, passando per le piazze: sono davvero numerosi i lavori pubblici in corso a Laigueglia, mirati a cambiare e, soprattutto, migliorare ulteriormente il biglietto da visita di uno dei borghi più belli d’Italia.

Opere pubbliche importanti, con risvolti in chiave turistica, green, sportiva e di sicurezza, che hanno portato sul territorio oltre 8 milioni di euro di finanziamenti regionali e statali.

E oggi, la scadenza del mandato del sindaco Roberto Sasso Del Verme (tra un anno circa) ha fornito l’occasione ideale per fare il punto della situazione anche sui principali cantieri in corso realizzati in sinergia con i privati.

“Ad un anno dalla fine del mio primo mandato, Laigueglia si presenta in grande fermento, – ha esordito il primo cittadino. – Abbiamo al momento cantieri attivi su tutto il territorio, a cominciare da quello in sinergia con Anas per la messa in sicurezza di Capo Mele e dei viadotti, altri di privati come quello che porterà a breve all’apertura di una nuova struttura alberghiera fronte mare, il Windsor, in pieno centro storico, oppure quello della curia che porterà nuovi posti auto nella zona della chiesa”.

guarda tutte le foto 12



I principali lavori pubblici in corso a Laigueglia

Dai lavori “esterni”, però, si passa subito a quelli comunali di grande rilievo. Attraverso un’intervista con il sindaco, IVG.it ha realizzato un piccolo focus ad hoc per ogni opera.

RIPASCIMENTO E DIFESA DELLA COSTA

“Si parte da quella più rilevante dal punto di vista economico (circa 5 milioni di euro complessivi) ovvero gli interventi per il ripascimento e la difesa della costa nell’ambito del secondo lotto che interessa in questo momento il tratto di arenile a Ponente. Dopo l’opera già svolta con successo sulla porzione di arenile a Levante. Operazioni che si concluderanno prima dell’inizio della stagione estiva e, grazie anche al rifacimento dei moli, garantiranno sia la messa in sicurezza del centro abitato sia la sua ulteriore rivalutazione estetica“.

“Interventi di riqualificazione e di ridimensionamento anche per il muretto che dal molo si sviluppa fino al primo centro storico, ammalorato dalla mareggiata che aveva procurato danni anche a parte del centro abitato”.

SCUOLE E VIDEOSORVEGLIANZA

“Laigueglia, inoltre, notizia recente e motivo di grande soddisfazione per la mia amministrazione, è stata scelta come destinataria di un contributo pari a circa 1 milione di euro (975mila euro) per l’adeguamento sismico delle nostre scuole. Sempre nell’ambito della sicurezza abbiamo anche potenziato la videosorveglianza nel nostro Borgo”.

LAVORI IN COLLINA: DAI RII AI SENTIERI e NUOVA VITA PER PARCO DELL’ORSO

“Ma il nostro interesse è rivolto anche alla nostra prima collina, con la sistemazione della sentieristica. Affrontate e risolte le sopraggiunte problematiche con le ditte incaricate, abbiamo potuto far riprendere i lavori nell’area di Parco dell’Orso che verrà così rivalorizzata e resa fruibile nella sua totalità“.

“Ulteriori interventi interessano la messa in sicurezza dei 2 rii interni per ridurre il rischio idrogeologico: stiamo già operando, avvalendoci anche del supporto di un elicottero“.

CORSO BADARò E PIAZZA HOHR-GRENZHAUSEN

“Un acceno, poi, sui lavori di restyling in atto presso corso Badarò e Piazza Höhr-Grenzhausen, dove è attivo un cantiere finalizzato a realizzare e valorizzare un meraviglioso spazio fronte mare: la piazza diventerà fiore all’occhiello e scenario ideale per far da sfondo ad alcuni eventi che caratterizzano il ricco calendario manifestazioni di Laigueglia”.

PIAZZA SAN MATTEO

“Ma siamo anche prossimi a realizzare un’opera di riqualificazione della centralissima piazza San Matteo, con la conseguente creazione di ulteriori 15 posti auto: il progetto è già esecutivo e ci auguriamo, quindi, di poter iniziare i lavori a breve”.

EX CAPANNONE SAR E LAVATOI

“Grande attenzione è stata dedicata anche alle attività sportive indoor che vedranno disponibile l’ex capannone Sar, in disuso da diversi anni, quale location ideale. E’ infatti pronto un progetto che riporterà l’area dismessa ad onorare la sua vocazione sportiva“.

“Verranno ristrutturati e valorizzati gli antichi ‘lavatoi’, patrimonio della nostra storia e tradizione, grazie anche alla collaborazione con l’associazione Vecchia Laigueglia“.

COLONNINE GREEN, NUOVA ILLUMINAZIONE e ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

“Sono state inoltre installate le colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ed effettuati interventi per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici, per una maggiore attenzione all’ambiente e per seguire il trend ‘green’ che tanto ci sta a cuore”.

“Potenziata, poi, l’illuminazione dei passaggi pedonali; abbattute le barriere architettoniche e creata una rampa per facilitare l’accesso alla passeggiata nel tratto antistante il cimitero comunale”.

IL NUOVO PUC

“Per riconfermare la nostra attenzione al territorio, annuncio che stiamo inoltre lavorando al nuovo PUC: operazione impegnativa che richiederà senza dubbio tempo per completare l’iter necessario, ma stiamo adoperando tutte le energie possibili per portare a casa degli importanti risultati che resteranno al nostro paese, per visitatori ed i nostri cittadini”.

BANDI E FINANZIAMENTI PNRR: ALTRI PROGETTI GIà “IN CANTIERE”

“Nel contempo abbiamo attivato le procedure necessarie per poter partecipare ai bandi ed accedere così ai finanziamenti del PNRR, utili per noi al fine di svolgere opere future di riqualificazione ambientale ed urbana in alcune aree che senza dubbio necessitano di interventi, restauri o migliorie”.

“Idee per futuri interventi riguardano la ristrutturazione del tetto della chiesa, all’interno del cimitero storico, e il rifacimento della Piazza Preve, porta d’ingresso al centro del paese”.

“Tutte le opere elencate hanno portato a Laigueglia nell’ultimo anno circa 8 milioni di euro in contributi da parte dello Stato e della Regione. Come dico sempre: ‘chi non fa non sbaglia’. Ed anche in questo caso è possibile che qualche imperfezione si possa verificare, ma spero mi verrà perdonata, in considerazione dell’impegno, dell’entusiasmo e dell’amore per Laigueglia che cerco di trasmettere e trasferire in ogni azione in qualità di sindaco”.