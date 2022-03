Essere un vero atleta significa vivere lo sport a 360°, soffrire per ogni fallimento e gioire per ogni successo. Ciò comporta un grande spirito di sacrificio, non tutti nascono per essere sportivi, o meglio, non tutti trovano la forza per credere nei propri obiettivi.

Il gioco più seguito del mondo è, senza ombra di dubbio, il calcio: nessun altro sport crea così tanti spunti di discussione, tra analisi e litigate spesso si finisce a parlarne.

Anticamente il concetto sportivo trovava la sua massima espressione nella gloriosa concezione ellenistica, dove lo sport era visto come un vero e proprio stile di vita: tra le varie attività nacque anche l’atletica leggera, una sfida di nervi e costanza per arrivare prima di tutti.

Sia il calcio sia l’atletica sono ricche di grandi valori e, chi ha provato a praticarle entrambe, se ne sarà di certo reso conto. Tra questi c’è un personaggio calcistico molto noto nel savonese, avendo disputato ottimi campionati con le maglie di Finale, Vado, Albisola, Cairese e Albenga: il piemontese Pier Francesco Figone, ormai un ligure adottato.

Figone fino a pochi mesi fa militava nel Saluzzo, sempre in quarta serie. Sfortunatamente, per una questione di impegni, è stato costretto ad abbandonare momentaneamente il calcio. Tuttavia, come una sorta di salvagente, l’atletica è venuta in suo soccorso coinvolgendolo ancora agonisticamente, con il tesseramento per l’Atletica Mondovì.

E se nel rettangolo verde se la cavava egregiamente, il classe 1996 ha dimostrato di poter figurare anche senza un pallone tra i piedi: 13’ posto al regionale a Cuneo di corsa campestre, tra i più forti comprensorio piemontese e alla primissima esperienza, mentre si è posizionato sul podio alla sua seconda gara.

Insomma “chi ben comincia è a metà dell’opera”, ma per Figone questo cambio non è stato facile: “Ho fatto un corso di MCD, che sarebbe Massoterapia, che si svolge a Milano quasi tutti i weekend. Di conseguenza, lavorando anche a scuola come insegnante di Scienze Motorie, mi veniva sempre più difficile giocare a calcio, soprattutto perché ero in Serie D al Saluzzo. Non riuscendo nemmeno a fare le partite alla domenica, ho deciso di fermarmi un attimo e, essendo da sempre portato per la corsa, e anche in campo si vedeva con i miei inserimenti e i miei tempestivi rientri in difesa, ho voluto mettermi alla prova con questa nuova sfida“.

La sua partenza a razzo è stata il frutto di un grande lavoro: “Ho iniziato da 4 mesi e mezzo una preparazione per la corsa e adesso sono arrivato a questo punto, arrivando per la prima volta sul podio la scorsa domenica a Torino. Tra poco ripartiranno le gare su strada e conto di prepararmi un po’ di più, visto che in questa occasione, nonostante sia soddisfatto delle mie prestazioni, tra esami e lavoro non sono riuscito ad allenarmi quanto avrei voluto“.

L’impatto con la nuova disciplina è stato molto forte, della quale Pier Francesco ha notato immediatamente i valori: “L’atletica è incredibile perché il 90% del lavoro è aerobico. Certo, rispetto al calcio non c’è l’aspetto ludico, ovvero non c’è il gioco come potrebbe essere la classica partitella di fine allenamento, ma c’è solo tanta fatica e sacrifici in una sfida costante con il cronometro; sto facendo molti lavori sulle ripetute, brevi e lunghe. Arrivo a fare 10 volte i 1000 con 2 minuti di recupero tra le serie oppure 7 volte i 120o m. Per rendere meglio l’idea sulla fatica immane che si ha in questo sport, soprattutto a livello mentale, molto spesso nel post allenamento mi ritrovo a vomitare, soffrendo di problemi intestinali nei giorni successivi. Le mie corse più pesanti che faccio si aggirano ad una lunghezza che sta tra i 10 e i 20 km, più di cosi non riesco ancora”.

Valori che sono stati confrontati a quelli del calcio, nel quale sono state trovate delle pecche: “A volte non è meritocratico: capita che debba giocare il figlio di quello perché il papà è amico del mister, o perché porta i soldi, o perché c’è un premio di preparazione dietro o, in assenza di queste variabili, semplicemente l’allenatore non ti vede e fa giocare un altro. Nella corsa chi va, va; nessuno ti può mettere in ombra o farti sedere in panchina, se in settimana corri forte e ti alleni duramente alla domenica vai forte, restituendoti tutto quello che gli dai”.

Tuttavia per Figone quel rettangolo verde significa tanto, e già inizia a sentirne la nostalgia: “Mi manca il pallone e mi mancano i compagni, sono orgoglioso del percorso fatto, sia in Liguria, sia in Piemonte. Il premio più bello è stato sicuramente l’aver disputato i preliminari di Champions League ed Europa League con Il Tre Fiori di San Marino, ma anche in Serie D ed Eccellenza mi sono tolto delle bellissime soddisfazioni: non dimenticherò mai l’annata 2016/17 con il Finale dei record, aver fatto parte di quella squadra e aver contribuito al raggiungimento dei play off è stata un’esperienza unica”.

In sostanza, Pier Francesco Figone non vive solo di calcio o solo di atletica, ma di sport: “Senza la competizione e l’agonismo non potrei vivere: voglio scoprire tutti i miei limiti per poterli un giorno superare. Adesso insegno anche a scuola e vedo tanti ragazzini demotivati, senza obiettivi, senza fame. Molto spesso chiedo loro cosa vogliano fare da grandi e mi rispondono che non lo sanno; quando lo chiedevano a me alla loro età rispondevo che volevo diventare un’atleta e, nonostante il lavoro e lo studio, se me lo chiedessero ancora adesso risponderei sempre nello stesso modo“.

Ma cosa farà in futuro? Quale delle due discipline sceglierà? “Sinceramente non lo so, la vita cambia troppo velocemente: la pandemia prima, la guerra adesso. Non prendo impegni perché non voglio essere incoerente, il calcio e i compagni mi mancano tanto ma al momento l’atletica mi sta decisamente prendendo: amo fare fatica, da una parte o dall’altra ci sarò e sicuramente non mollerò mai“.