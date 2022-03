Dal liceo Bruno a Dubai: Alice e Filippo protagonisti all’Hackathon “Water Hack” di Expo 2020

Albenga. Il liceo statale Giordano Bruno di Albenga è tra i cinque istituti italiani scelti per partecipare all’Hackathon internazionale “Water Hack all’expo 2020”. E sono due gli studenti che affronteranno la prova: Alice Guidotti e Filippo Defrancesco, accompagnati dalla professoressa Paolino.

“La scuola è stata selezionata dal Ministero per la ‘vocazione all’innovazione e all’internazionalità ‘,– spiega con orgoglio la dirigente Simonetta Barile. – La richiesta è stata quella di individuare un ragazzo e una ragazza del quarto anno, che si sono distinti finora per meriti, per competenze trasversali e naturalmente per la conoscenza dell’inglese, che sarà la lingua utilizzata durante l’evento. Alice e Filippo hanno tutte queste caratteristiche”.

La sfida sarà dedicata all’acqua: “Prevede, – racconta la preside, – che i giovani vengano divisi in squadre con coetanei provenienti da altri Paesi. Ogni team dovrà creare soluzioni e presentare idee per risolvere le problematiche esposte inizialmente, secondo i parametri definiti, che di solito includono l’innovazione e la digitalizzazion”».

I due studenti prenderanno parte alla manifestazione all’interno dell’Expo di Dubai, dal 20 al 25 marzo: “Sono felici – aggiunge ancora la dirigente Barile, – e orgogliosi di rappresentare la scuola, la città di Albenga e la regione Liguria. E’ sicuramente un’occasione unica, un’esperienza che sarà indimenticabile per entrambi”.

A”nche per il nostro liceo G.Bruno è un traguardo importante. Siamo sempre aperti alle iniziative del Ministero e soprattutto crediamo in tutto ciò che riguarda l’innovazione. Vogliamo ringraziare il Convitto Paolo Diacono di Cividale del Friuli nella persona del Rettore Alberta Pettoello per averci coinvolto nell’esperienza”, conclude la preside.