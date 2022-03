Da Savona oggi due camion di aiuti all’Ucraina. Tra i volontari Valentina: “Sono scappata in tempo”

Savona. “Sono fuggita dall’Ucraina in tempo, prendendo un pullman e poi un aereo. Sono riuscita a tornare in Italia, sono salva, ma non riesco a smettere di piangere al pensiero di cosa deve subire il mio paese e gli ucraini che si trovano ancora lì”.

E’ composta da tante persone come Valentina la catena di solidarietà che si è messa in moto a Savona, ma anche nelle città vicine come Albisola e Celle Ligure, nel nome dell’associazione Pokrova che riunisce la comunità ucraina in Liguria e che ha i suoi principali centri nella città della Torretta, a Genova e a Chiavari.

BENI DI PRIMA NECESSITA’ PARTONO PER L’UCRAINA CON I CAMION

“La raccolta di materiale utile tra beni alimentari a lunga conservazione, indumenti e medicinali da consegnare direttamente in Ucraina è partita questo lunedì e sta ricevendo una grandissima partecipazione” afferma Maria Volchak, rappresentante dell’associazione Pokrova. Lo scenario che si presenta di fronte alla chiesa del Sacro Cuore di Savona questa mattina parla da sè: tantissimi i sacchi e gli scatoloni adagiati all’esterno e all’interno del luogo di accoglienza.

“Il ringraziamento va ai tantissimi ucraini della città, ma anche a tanti savonesi che in questi giorni manifestano la vicinanza al nostro popolo con grande generosità – riprende Volchak -. Oggi saranno due i camion carichi di beni di prima necessità che partiranno per Leopoli e per altre città dove si trovano altri volontari che ricevono e smistano il tutto in base alle richieste. Nei giorni scorsi e nei prossimi ci sono stati e ci saranno altri mezzi che si occuperanno di portare direttamente in Ucraina il materiale raccolto frutto delle donazioni”.

LA RACCOLTA DURERA’ ALMENO TUTTA LA SETTIMANA

Nella chiesa in corso Colombo, polo centrare della raccolta, questa mattina tantissime le persone indaffarate a sistemare i pacchi ricevuti e a caricarli sul camion. “La raccolta avverrà per tutta la settimana – aggiunge la rappresentante dell’associazione Pokrova -, ma non è escluso che possa durare altri giorni. Questo ce lo dirà solo la richiesta che arriva dall’Ucraina e la situazione del conflitto”.

Questa grande “macchina della solidarietà” non ha coinvolto solo i singoli cittadini, ma anche tante attività commerciali sparse per Savona che hanno organizzato una raccolta interna per permettere anche a chi è impossibilitato di raggiungere la chiesa di fare la loro donazione. Successivamente saranno gli stessi negozianti a consegnare il materiale nella chiesa del Sacro Cuore o in quella di via Mistrangelo.

LA SOLIDARIETA’ HA LO STESSO LINGUAGGIO

“Nonostante il periodo difficile siamo molto felici di ricevere tutta questa attenzione e vicinanza da parte degli italiani e del savonese” conclude Maria Volchak. Poche le parole espresse dagli altri volontari impegnati a dare una mano: “Scusateci, ma il lavoro che abbiamo da fare qui è molto”. Intanto, le mani stanno aumentando, non c’è bisogno di chiedere tante informazioni su come rendersi utili: la solidarietà e l’amore hanno lo stesso linguaggio.