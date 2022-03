Da Savona a Londra e NYC: Alessandro Campanile rappresenta l’Italia in prestigiose riviste di moda

Savona. È savonese e rappresenterà l’Italia in due importanti magazine di moda: uno americano e uno britannico. Stiamo parlando di Alessandro Campanile, che sarà protagonista nelle pagine di Elléments e Elegant per prendere parte ad un nuovo progetto fotografico di fashion/hautecouture.

Non la prima volta per l’attore savonese che già lo scorso settembre ha avuto l’onere e il vanto di apparire sulla copertina della prestigiosa rivista statunitense al fianco dell’attrice e top model uzbeka Olga Terchenko. Mentre questa volta sarà accompagnato dalla modella kazaka Dinara, che ha posato per Vogue, Vanity Fair e sfilato nelle fashion week di Parigi e New York. I due sono stati scelti tra oltre 100 modelli delle rispettive nazioni.

Una carriera, quella di Campanile, sviluppata soprattutto sul piccolo schermo. Il suo esordio nel programma “Il Piattoforte” con Iva Zanicchi, diverse poi le sue partecipazioni televisive in fiction e spot pubblicitari, tra cui Bmw, Costa Crociere, Az dentifricio, Caffè Bialetti e Acqua Brio Blu Rocchetta insieme a Paola Cortellesi. La prima pubblicità a 9 anni con Coca Cola. Ma ora, come già avvenuto in passato, passerà dalla recitazione davanti alla telecamera a posare per l’obiettivo di Marco Lorè, fotografo italiano che vanta già pubblicazioni a livello internazionale.

A scegliere il suo volto, come detto, due riviste straniere. Elléments Magazine ha sede a New York City ed è distribuita nella maggior parte dei cinquanta stati degli USA. Si tratta della pubblicazione editoriale in più rapida crescita sulla nuova generazione di moda e bellezza: utenti da tutto il mondo acquistano la versione “Print on-demand”. Così come avviene per la londinese Elegant tra le riviste di moda più vendute del Regno Unito.

Entrambi i lavori saranno realizzati tra il mese di marzo e maggio nel Multiset Bicocca Studio di Milano, zona con studi di posa ed aree dedicate alla realizzazione dei più importanti progetti di moda e pubblicità multimediali.

Una vera soddisfazione dunque per Alessandro Campanile che porterà un po’ di Italia e di Savona oltreoceano e oltremanica. Per poi ritornare a casa e rappresentare la nostra regione come testimonial della Liguria Fashion Week 2022 che si terrà in estate a Santa Margherita Ligure e Portofino.