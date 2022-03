Da Finale Ligure a Speyer: la pianista Lucrezia Ferrara alla conquista della Germania

Finale Ligure. La giovane pianista finalese, Lucrezia Ferrara, che ha superato i 10mila ascolti sulle piattaforme digitali grazie ai singoli “The eyes of the wolf” e “Dancing with me”, composti dal suo maestro Alberto Luppi Musso, è pronta a partire per il suo primo tour europeo.

Inizierà da Speyer (Germania), il 25 e 26 marzo, per l’inaugurazione del restaurant di lusso “Reyes” situato sulle sponde del Reno.

Oltre i brani che hanno visto Lucrezia conquistare le classifiche di Amazon, la scaletta delle serate prevede brani composti dal maestro in altre occasioni, come “La panchina Rossa”, brano dedicato in memoria a Janira Amato, e musiche dal repertorio dei giganti della musica internazionale come Queen, Amy Winehouse, Dire Straits, David Bowie, Astor Piazzola e Frank Sinatra, tutte arrangiate in chiave jazz per piano solo da Lucrezia e dal suo maestro.

Il pubblico tedesco non è l’unico ad aver apprezzato fin da subito il tocco e le esecuzioni della pianista finalese: infatti i suoi successi hanno toccato anche Francia ed Argentina.

La Germania è, quindi, la prima ad accogliere a braccia aperte il talento finalese. Al suo fianco ci sarà anche il maestro Luppi Musso, che con lei interpreterà alcune musiche a quattro mani.