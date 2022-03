Da Alassio al cinema, la favola di Zoe Nochi: candidata come attrice protagonista al David di Donatello

Alassio. Partita da Alassio, dove è cresciuta artisticamente nell’Associazione ParoleSuoni, ha iniziato la sua carriera professionale a soli 7 anni.

E ora, dopo aver preso parte a diversi musical, cortometraggi, programmi e serie tv, ha fatto il suo esordio nel mondo del cinema. Ma non in punta di piedi, bensì con una candidatura come attrice protagonista al David di Donatello.

Stiamo parlando di Zoe Nochi, 20 anni, che ha deciso, con ottimi risultati, di affiancare la carriera nel teatro musicale al doppiaggio e al cinema. La candidatura al David è arrivata dopo aver recitato, in veste di attrice protagonista, nel film horror “Cruel Peter”, con la regia di Christian Bisceglia e Ascanio Malgarini.

Inoltre, lo scorso dicembre 2021, ha recitato in un musical che ha fatto il tutto esaurito per tre mesi consecutivi, “Mamma Mia”, al fianco di Sabrina Marciano, Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz.

Ma sono numerosi, come detto in precedenza, i musical che l’hanno vista protagonista anche in passato: da “Alice nel Paese delle Meraviglie”, per la regia di C.Ginepro, a “Tutti insieme appassionatamente” di Massimo Romeo Piparo, con il quale è tornata quest’anno a lavorare.

Parte della Compagnia del Sistina, Zoe attualmente è ancora in scena al fianco di Serena Autieri e Massimo Wertmuller nella famosa commedia musicale Rugantino.

Un curriculum che ha consacrato la 20enne Zoe come una delle più giovani performer professioniste del teatro nazionale. E ora è caccia ad un nuovo importante traguardo, questa volta cinematografico.