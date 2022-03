Da Alassio a Savona i colori della bandiera dell’Ucraina per dire no alla guerra

Savona/Alassio. Dopo i palazzi comunali di Alassio, Savona e Loano, da questa sera anche la facciata del Palalassio – nella città del Muretto – è illuminata con i colori della bandiera ucraina.

“Anche il mondo dello sport è fortemente coinvolto in questa guerra”, commenta Roberta Zucchinetti, presidente del Consiglio Comunale con delega allo Sport.

Zucchinetti, in accordo con il presidente della Gesco, Igor Colombi, ha proposto l’idea: “Penso agli atleti impegnati nelle gare che in questo momento hanno le famiglie in territorio di guerra”, ha concluso.