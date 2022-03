CUS Genova, il varazzino Carlo Cordone vince la medaglia d’oro in slalom speciale

Varazze. Medaglia d’oro al varazzino Carlo Cordone, iscritto allo Sci Club Mondolé Ski team Prato Nevoso, che ha vinto ieri il prezioso e importante riconoscimento in slalom speciale maschile ai Campionati Universitari gareggiando per il CUS Genova e rappresentando brillantemente l’ateneo di Genova dove é iscritto alla facoltà dì Economia Aziendale.

La gara si è svolta a Pecol di Zoldo, in provincia di Belluno.

La sua, una passione che coltiva fin da piccolo dividendosi tra Varazze e le montagne del basso Piemonte.

Un ligure che eccelle da sempre in una specialità non legata al mare: una medaglia d’oro nello sci, evento piuttosto raro per la Liguria.