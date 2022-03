Cross, a Casanova Lerrone la terza prova del campionato regionale CSI

Casanova Lerrone. Dopo aver visto correre i suoi colori sociali ai campionati italiani di corsa campestre, con l’atleta Emma Baradel, l’Atletica Val Lerrone si prepara ad organizzare la sua prima corsa campestre.

Un cross fra gli ulivi di Casanova Lerrone, terza prova del campionato regionale CSI, che si svolgerà domenica 20 marzo.

Ritrovo alle 9.30, le gare si svolgeranno dalle ore 10 in poi. La manifestazione è aperta solo ai tesserati CSI. Tutti gli atleti per poter gareggiare dovranno presentarsi con l’autocertificazione CSI per il Covid-19. Per atleti over 12 anni, tecnici, giudici e spettatori vi è l’obbligo del green pass. Per la competizione valgono i protocolli le normative Covid vigenti.

Per disposizione del CSI le iscrizioni, aperte fino al 17 marzo, per questa e le successive gare, vanno fatte sul portale CSI e su entrambe le seguenti mail: atleticavallerrone@libero.it e atleticacsisavona@gmail.com.

“Siamo alla nostra prima campestre organizzata come Atletica Val Lerrone anche se il campo di gara, sulle fasce e fra gli ulivi, lo conosciamo molto bene – spiega Andrea Verna, presidente dell’Atletica Val Lerrone -. Ci tenevamo ad organizzare una gara in questa vallata. Ringraziamo il CSI SavonaAlbenga, in particolare il commissario Maurizio Caterina, per l’aiuto e i suggerimenti dati, il Comune di Casanova Lerrone e la locale Pro Loco che ci hanno sostenuto con entusiasmo e le aziende della Vallata per i premi forniti. Qui, a Casanova organizziamo i nostri corsi dedicati agli atleti più piccoli, abitanti nella vallata. Alleniamo anche sulla pista di Villanova d’Albenga: per noi è importante portare lo sport nell’entroterra e ovunque perché crediamo che la platea dei praticanti l’Atletica possa essere allargata”.

La locandina

Il dispositivo