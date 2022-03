Covid, Toti: “Incidenza in calo e ricoverati sotto quota 300”

Liguria. “Oggi il numero dei ricoverati in ospedale in Liguria è sceso sotto quota 300: in un mese questo indicatore è sceso di 431 unità. Sono infatti 296 i posti letto occupati, di cui 15 in terapia intensiva: si tratta di numeri che proiettano la Liguria verso la zona bianca e una decisa e rapida contrazione della pandemia nel nostro territorio. Sarà comunque il ministero a definire il colore in base ai numeri delle ultime due settimane. Anche l’incidenza continua la sua discesa, riducendosi di un sesto in poco più di un mese: era a 2703 casi ogni 100mila abitanti a settimana in 23 gennaio scorso, oggi è a quota 440”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini nella nostra regione.

“In un mese – aggiunge Toti – il numero totale dei positivi è sceso di 34.261 unità, passando dai 47.576 del 3 febbraio ai 13.315 di oggi, un altro dato particolarmente incoraggiante e che è legato a doppio filo alla grandiosa campagna vaccinale portata avanti in oltre un anno dalla Liguria. Grazie ai vaccini siamo riusciti a evitare le restrizioni e le chiusure della prima ondata, a salvare molte vite ed evitare sovraccarichi eccessivi negli ospedali. Nelle ultime 2 settimane sono state 2.785 le prime dosi somministrare nella nostra regione, di cui 1.019 a persone over 50”.

“Un risultato a cui ha contribuito il nuovo vaccino proteico Novavax, giunto in Liguria domenica scorsa: a oggi sono 612 i prenotati, per questo vaccino, e 327 le persone a cui è stato già somministrato. Per quanto riguarda invece la 4° dose per i soggetti immunodepressi – conclude Toti – i prenotati sono 103 e 35 le persone che hanno ricevuto questo ulteriore booster”.