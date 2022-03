Covid, sottosegretario Costa: “Con fine stato di emergenza pandemia non termina. Proseguire con le vaccinazioni”

Italia. “Con la fine dello stato di emergenza il nostro Paese non è fuori dalla pandemia. Siamo solo in una fase di gestione diversa”. A precisarlo è il sottosegretario alla salute Andrea Costa, intervenuto a Sky Tg24. Il 31 marzo infatti scatta il termine dello stato di emergenza Coronavirus in Italia.

“Non è che smantelliamo tutto con la fine della emergenza – ha ripreso Costa -. Siamo ancora in pandemia e il virus continua a circolare. Per quanto riguarda la struttura centrale: non c’è più il commissario Figliuolo alla guida, ma tutta la rete e la struttura logistica che è stata improntata in questi anni rimane ed è a disposizione del Paese, pronta in caso di necessità”.

Il sottosegretario poi ha illustrato la strada da seguire: “Oggi dobbiamo completare la somministrazione della dose booster per circa 7 milioni di italiani, perché è proprio la terza dose che ci protegge di più dalle conseguenze gravi della malattia. Detto questo, dobbiamo guardare alle prossime settimane con prudenza e responsabilità ma anche con fiducia perché oggi il 92% della popolazione è vaccinata e questo ci permette di affrontare il futuro con maggiore serenità”, ha aggiunto.

“Le regioni stanno rispondendo in maniera importante, diamo loro assistenza sanitaria. Sono stati predisposti punti vaccinali e di accoglienza, in cui viene fatto il tampone e data la possibilità di somministrare il vaccino” ha concluso Costa.