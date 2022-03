Covid in Liguria: poco meno di mille nuovi casi, ma nel savonese non ci sono più persone in terapia intensiva

Liguria. Sono 997 le nuove positività al Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore in Liguria. Il dato si riferisce a 1.692 molecolari e 4.860 test rapidi antigenici effettuati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione.

Anche oggi sale leggermente il bilancio dei nuovi ricoveri: sono 3 in più i posti letto occupati in tutta la Liguria. In totale negli ospedali liguri ci sono così 256 pazienti, 13 in terapia intensiva (5 non vaccinati, 8 vaccinati).

Ad oggi in Liguria ci sono 14.063 persone positive in totale (122 in più) e 874 nuovi guariti. I nuovi contagi sono concentrati in provincia di Genova (562 residenti), poi La Spezia (209), seguono Savona (147) e Imperia (78). In sorveglianza attiva 1.850 soggetti. In isolamento domiciliare 13.181 persone (304 in più).

Nel bollettino odierno si registra anche un decesso, si tratta di un uomo di 86 anni mancato ieri al San Martino di Genova. Le vittime totali del Coronavirus salgono così a 5.153.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 756 dosi di vaccino. In Liguria 947.513 persone sono state immunizzate con dose booster.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.156 (+17). Le persone ricoverate in ospedale scendono di un’unità, in tutto sono 45. Di queste nessuna in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 393 (-32). Non si registrano nuovi decessi in Asl2.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 545.771 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 110 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 188.940 (di cui 166.128 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 86 persone in tutto.