Covid in Liguria: oltre 2mila nuovi casi e 5 ricoveri in più, ma ci sono altri 2.311 guariti

Liguria. Sono 2.290 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 15.729 tamponi effettuati nelle ultime 24h, tra molecolari (3.328) e antigenici rapidi (12.401). E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione.

In Liguria sono 5 i ricoveri in più: i posti letto occupati da pazienti Covid raggiungono quindi quota 271, di cui 8 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Dei nuovi contagiati 1.248 sono residenti in provincia di Genova, 441 nello Spezzino, 337 nel Savonese, 250 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 1.340 soggetti. Non riconducibili alla residenza in Liguria 14 casi.

In tutta la regione attualmente ci sono 17.485 persone attualmente positive (25 in meno) con 2.311 nuovi guariti. Sono invece 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore: si tratta di persone tra i 79 e i 95 anni.

Nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate 1.251 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 965.920.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.623 (-8). Le persone ricoverate in ospedale aumentano di due unità, in tutto sono 58. Di queste una in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 372 (-11). In Asl2 si registrano 2 decessi: si tratta di due uomini, rispettivamente di 92 e 95 anni, mancati presso l’ospedale di Albenga.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 549.096 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 188 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 189.420 (di cui 168.805 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 156 persone in tutto.