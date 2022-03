Covid in Liguria, crescono le quarantene e le persone attualmente positive. In calo invece i ricoveri

Liguria. Sono 1.209 le nuove positività al Covid-19 oggi in Liguria. Il dato si riferisce a 2.323 tamponi molecolari e 7.378 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano inviato dalla Regione. Scendono ancora gli ospedalizzati e si registrano altri 4 decessi che fanno salire a 5.150 il bilancio delle vittime. Salgono però le quarantene e le persone attualmente positive.

Sono 248 i ricoverati in tutta la regione (14 in meno) con 14 pazienti in terapia intensiva (6 non vaccinati, 8 vaccinati). Si contano 55 pazienti positivi al San Martino (1 in terapia intensiva), 43 al Galliera (4 in terapia intensiva), 5 al Gaslini, 28 al Villa Scassi (3 in terapia intensiva), 8 a Sestri Levante, 3 a Lavagna. In isolamento domiciliare 12.573 persone (125 in più).

Ad oggi in Liguria ci sono 13.717 persone positive (288 in più) con 917 nuovi guariti. I nuovi contagi sono concentrati in provincia di Genova (729 residenti), poi Savona (208), La Spezia (172) e Imperia (98). In sorveglianza attiva 2.082 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.166 dosi di vaccino. In Liguria 944.876 persone sono state immunizzate con dose booster.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.137 (+53). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 42, ovvero 4 in meno di ieri. Di queste, 2 in terapia intensiva (+1). I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 396 (-21). Non si registrano nuovi decessi in Asl2.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 545.221 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 315 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 188.881 (di cui 165.654 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 86 persone in tutto, 10 nelle ultime 24h.