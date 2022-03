Covid, in Liguria circa 500 precari della sanità licenziati con la fine dell’emergenza: 68 sono nel savonese

Liguria. Sono 473 in tutta la Liguria (e 68 nella sola provincia di Savona) i lavoratori della sanità assunti a tempo determinato per fronteggiare il Covid che a partire dal 1° aprile, con la fine dello stato di emergenza, vedranno scadere il proprio contratto. A denunciarlo, diffondendo i dati comunicati dalla direzione di Alisa dopo una ricognizione con le singole aziende, è il sindacato Fials che chiede alla Regione di rinnovare i rapporti in scadenza per “garantire la funzionalità dei servizi all’utenza”.

Per quanto riguarda l’Asl2 Savonese, sono 68 le unità di personale che non potranno essere trattenute in servizio. Tra queste ci sono ben 40 medici (dei quali 12 in quiescenza) con contratti di libera professione e altri 5 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (uno dei quali in quiescenza). A questi si aggiungono 8 infermieri in libera professione e altri 6 in collaborazione, cinque farmacisti, un biologo, un tecnico di neurofisiopatologia, un tecnico per la prevenzione sugli ambienti di lavoro e un assistente sociale.

A pesare come un macigno è la vicenda del maxi concorso per Oss da 274 posti per tutta la Liguria (ma il fabbisogno è almeno doppio) annullato dal Tar, per cui si dovrà ripetere la prova scritta ad aprile 2022. Nel frattempo, per scongiurare gravi carenze, Alisa aveva dato il via libera alle aziende per fare assunzioni a tempo determinato, ma le procedure si sono ulteriormente allungate.

Nell’ultima finanziaria era stata inserita una norma che permette di stabilizzare il personale precario reclutato con procedure concorsuali che abbia maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale, anche non continuativi, di cui almeno 6 nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Per il resto bisognerà attendere che si sblocchino i vari concorsi in previsione nel 2022 (oltre a quello, già scaduto, per l’assunzione di 700 infermieri su tutto il territorio regionale).