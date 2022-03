Covid, in Liguria 818 nuovi positivi: stabili le ospedalizzazioni

Liguria. Sono 818 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria a fronte di 6.679 tamponi effettuati, di cui 2.213 molecolari e 4466 test rapidi antigenici. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione in cui si nota che sono ancora in calo i positivi e i ricoveri.

Nel savonese i nuovi casi rilevati sono 151, mentre in provincia di Imperia ci sono 59 casi in più rispetto a ieri. Nel genovese le nuove positività sono 489 (delle quali 360 in Asl3 e 129 in Asl4). Infine, nello spezzino ci sono 115 altri positivi. Altri 4 casi non risultano residenti in Liguria. In totale ci sono 12.783 positivi e cioè 141 meno di ieri, con 958 guariti.

In Liguria ci sono in tutto 259 ospedalizzati (e cioè uno meno di ieri) dei quali 17 in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.513 e cioè 142 meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.106.

Alle 13 di oggi, domenica 6 marzo, sono stati somministrati 3.411.792 dosi di vaccino sulle 3.476.332 consegnate, per una percentuale complessiva del 98 per cento. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 941 dosi di vaccino. Con la dose booster sono state immunizzate 935.617 persone.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.012 (-30). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 54, ovvero 2 più di ieri. Di queste, ancora due sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 410 (-4).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 543.219 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 159 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 188.437 (di cui 164.199 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 53 persone.