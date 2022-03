Covid in Liguria, 506 nuovi casi su quasi 4mila tamponi. 10 ricoveri in più ma nessun decesso

Liguria. Sono 506 le nuove positività al Covid-19 registrate nelle ultime 24 ore in Liguria. Il dato si riferisce a 3.823 tamponi effettuati: 1.186 molecolari e 2.637 test rapidi antigenici. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione.

Nel savonese i nuovi casi rilevati sono 91, nel genovese 329, nello spezzino 64 e nell’imperiese 21. Un altro caso non risulta residente in Liguria. In totale ci sono 12.809 positivi e 480 guariti certificati. Non si registrano decessi nelle ultime 24h.

In Liguria oggi si nota un aumento dei ricoveri in ospedale: sono 10 in più le ospedalizzazioni rispetto a ieri. Il bilancio totale parla così di 269 persone ricoverate in tutta la regione, 16 in terapia intensiva (6 non vaccinati, 10 vaccinati con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.490 e cioè 23 meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 2.084.

Alle 13 di oggi, lunedì 7 marzo, sono stati somministrati 3.413.163 dosi di vaccino sulle 3.476.332 consegnate, per una percentuale complessiva del 98 per cento. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 1.296 dosi di vaccino. Con la dose booster sono state immunizzate 936.633 persone.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.014 (+2). Le persone ricoverate in ospedale scendono di un’unità: in tutto sono 53. Di queste, una in terapia intensiva (-1). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 412 (+2).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 543.383 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 152 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 188.508 (di cui 164.292 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 53 persone.