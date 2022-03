Covid: in Liguria 1511 nuovi casi, stabili i ricoveri

Liguria. Sono 1511 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 11215 tamponi, 8259 tamponi antigenici e 2956 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 782 riguardano la provincia di Genova (659 in Asl 3 e 123 in Asl 4), 237 l’Asl 2 Savonese, 187 l’Asl 1 imperiese e 305 l’Asl 5 spezzina.

I ricoveri in ospedale sono stabili: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 271. In terapia intensiva 6 pazienti, tutti vaccinati.

Uno il morto registrato dal bollettino di oggi: un 91enne deceduto all’ospedale di Sestri Levante.

Con 1280 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 17429 casi di Coronavirus attivi, un numero in calo rispetto a ieri (17485). 17429 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 232 più di ieri. 1314 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 1543 dosi di cui 50 del tipo Novavax.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.661. Le persone ricoverate in ospedale salgono di tre unità, in tutto sono 61. Di queste una è in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 369. Non si registrano nuovi decessi in Asl2.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 549.416 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 308 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 189.454 (di cui 169.070 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 173 persone in tutto.