Covid: in Liguria 1.511 nuovi positivi, lieve aumento degli ospedalizzati

Liguria. Sono 1.511 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.925 tamponi molecolari e 8.333 test antigenici rapidi secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Lieve crescita degli ospedalizzati e si registra un altro decesso per un totale di 5.186 vittime da inizio emergenza.

In Liguria si contano 253 ricoverati (6 in più) di cui 9 in terapia intensiva (2 non vaccinati e 7 vaccinati). Al San Martino 52 ospedalizzati (3 in terapia intensiva), al Galliera 38, al Gaslini 6, al Villa Scassi 29, a Sestri Levante 16, a Lavagna 10 (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 17.151 persone (186 in meno).

In Liguria ci sono 17.649 persone attualmente positive (113 in più) con 1.400 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 831 sono residenti in provincia di Genova, 274 nello Spezzino, 251 nel Savonese, 151 nell’Imperiese. In sorveglianza attiva 1485 soggetti.

Nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate 1.722 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 963.868.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.678. Le persone ricoverate in ospedale salgono di tre unità, in tutto sono 51. Di queste 2 sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 380. Non si registrano nuovi decessi in Asl2.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 548.698 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 288 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 188.366 (di cui 168.480 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 156 persone in tutto.