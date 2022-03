Covid, impiego dei vaccini non utilizzati: stand by sulla continuità assistenziale

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 457, presentato da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto da Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini) , Claudio Muzio (FI) e Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente) che impegna la giunta a farsi portavoce con il Commissario per l’emergenza Covid Generale Figliuolo affinché vengano facilitate le donazioni a favore di Paesi bisognosi del vaccino in modo tale che non vengano sprecate le dosi non utilizzate.

Nel documento si ricorda che in Liguria risulterebbero diverse migliaia di dosi di vaccino non utilizzate.

Nel dibattito sono intervenuti Fabio Tosi (MovStelle) e Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) hanno espresso alcune perplessità anche sulla conoscenza delle reali giacenze dei vaccini non utilizzati e ne hanno chiesto il rinvio in commissione per approfondimenti. Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) ha chiesto al proponente alcune modifiche che sono state accolte.Con 8 voti a favore (minoranza) e 14 contrari è stato invece respinto l’ordine del giorno 462, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni e col Governo per prorogare le USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) per realizzare una stabile forma di integrazione socio-sanitaria capace di garantire continuità assistenziale domiciliare alle persone che non necessitano di ricovero ospedaliero.

Nel documento si ricorda che con l’articolo 8 del Decreto legge 14 del 2020 sono state introdotte le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) allo scopo di garantire l’attività assistenziale ordinaria per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero e che queste disposizioni hanno attualmente efficacia limitatamente al 31 dicembre 2021.