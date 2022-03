Covid, il 31 marzo Figliuolo lascia il suo incarico: “Ho fatto la mia parte, passo la mano” ma lo aspetta la guerra in Ucraina

Roma. “Il 31 marzo voglio passare la mano perché ho un incarico importante come comandante del Covi e mi voglio dedicare a quello. Penso di aver fatto la mia parte, ho visto cose belle e cose meno belle ma basta così. Sono un tecnico e voglio rimanere un tecnico”.

Con queste parole il commissario straordinario all’emergenza coronavirus e comandante del Covi, Francesco Paolo Figliuolo – nel corso della presentazione del suo libro scritto ‘Un italiano’ – ha voluto annunciare la propria uscita di scena per quanto riguarda l’emergenza sanitaria nel nostro paese, che finirà il 31 marzo, lasciando però ancora operativi diversi strumenti di controllo e gestione, come il green pass.

Il commissario Figliuolo, quindi, tornerà ad occuparsi di aspetti militari 24 ore su 24, essendo il Covi la struttura di commando e operativa che gestisce anche la mobilitazione delle truppe italiane in contesti internazionali, gestendo tutte le ‘operazioni’ in accordo alle alleanze come la Nato, chiaramente in sollecitazione in queste settimane.