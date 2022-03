Covid, giovedì riprendono le visite ai degenti negli ospedali savonesi

Savona. Da giovedì prossimo riprendono le visite ai degenti presso gli ospedali savonesi di Asl2.

“Anche nei presidi ospedalieri della nostra Asl sarà nuovamente possibile l’accesso dei visitatori per far visita ai pazienti ricoverati, sempre nel rispetto delle regole previste per il contenimento del contagio indicate dalla direzione sanitaria, sino al termine dello stato di emergenza” affermano dall’azienda sanitaria ligure.

Da giovedì prossimo quindi l’ingresso sarà consentito alle persone munite di Green Pass rilasciato a seguito di dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario; completamento ciclo vaccinale primario con certificazione che attesta esito negativo di test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle precedenti 48 ore; avvenuta guarigione con certificazione che attesta esito negativo di test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle precedenti 48 ore.

Gli orari delle visite saranno specificati dai reparti e verrà garantita almeno una fascia oraria pomeridiana/serale. Sarà consentita una visita quotidiana da parte di un visitatore previo accordi con il reparto per consentire la corretta organizzazione delle visite.

“Comprendiamo l’importanza per i nostri pazienti di poter ricevere la visita di un parente o un amico e il forte impatto positivo che questo può avere anche verso l’aspetto della cura del malato – aggiungono da Asl2, poi concludono -. In questi due anni abbiamo dovuto limitare i contatti per tutelare i pazienti stessi e i loro parenti e siamo lieti oggi di poter riaprire anche se con regole particolari, restituendo a tutti un segnale di normalità e di speranza”.