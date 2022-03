Covid: crescono i positivi in Liguria, in Asl2 calano i ricoveri

Genova. Sono 1187 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 10665 tamponi, 7531 tamponi antigenici e 3134 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 747 riguardano la provincia di Genova (609 in Asl 3 e 138 in Asl 4), 157 l’Asl 2 Savonese, 127 l’Asl 1 imperiese e 154 l’Asl 5 spezzina. Per 2 persone non è riconducibile una residenza in Liguria.

I ricoveri in ospedale scendono di ulteriori 19 unità: in tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono 261, di cui 15 in terapia intensiva, in calo. Qui 5 pazienti non sono vaccinati e 10 sono vaccinati. I morti registrati dal bollettino di oggi sono tre.

Con 927 guariti certificati da tampone negativo in Liguria ci sono al momento 13011 casi di Coronavirus attivi, un numero in aumento rispetto a ieri (erano 12754). 12433 sono le persone positive e in isolamento domiciliare, 19 meno di ieri. 2063 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Oggi sono state somministrate 2743 dosi di cui 48 del tipo Novavax.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.018 (-28). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 45, ovvero 10 in meno di ieri. Di queste, ancora 1 resta in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 421. Si registrano 3 nuovi decessi all’ospedale San Paolo: due uomini di 86 e 73 anni e una donna di 89.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 544.611 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 611 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 188.754 (di cui 165.217 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 76 persone, di cui 9 nelle ultime 24 ore.