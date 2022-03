Covid, Bassetti: “Rallentamento delle terze dosi a causa del calo di attenzione dei media”. Il green pass? “Da abbandonare”

Liguria. La guerra tra Russia e Ucraina ha scalzato dalle prime pagine di giornali le notizie legate alla pandemia da Covid-19 e questo calo di attenzione starebbe “producendo un rallentamento delle terze dosi di vaccino perché le persone pensano che sia tutto finito e aspettano o rimandano a settembre. Questo è un errore”. A dirlo è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, alla agenzia Adnkronos Salute.

Non siamo ancora formalmente usciti dall’emergenza sanitaria, perciò secondo Bassetti “passare improvvisamente da giornali, telegiornali e trasmissioni che parlano solo di Covid a poi zero notizie sulla pandemia credo sia troppo”.

Qual è oggi la situazione in Italia? “Assistiamo ad un aumento importante dei contagi ma per fortuna non delle ospedalizzazioni. Dobbiamo abituarci a non guardare più questi numeri ma solo quelli legati ai ricoveri – sottolinea Bassetti – Oggi la malattia con tre dosi di vaccino è completamente diversa, chi è positivo sta a casa con l’influenza e il raffreddore. E quelli che vanno in ospedale non ci vanno per il Covid, ma per altro e poi risultano positivi al tampone Covid. Io penso che la situazione non desti nessun tipo di problema dal punto di vista epidemiologico”. Ma non solo: “Si fanno ancora troppi tamponi inappropriati a chi non ha sintomi – aggiunge – il mantra per i prossimi mesi deve essere quello di fare il test solo a chi ha sintomi”.

Per quanto riguarda il green pass, la posizione dell’epidemiologo è netta: “Andrebbe abbandonato molto velocemente – al momento è solo – una complicazione in più per i vaccinati e non ha portato, negli ultimi mesi, a nessun reale vantaggio”. L’infettivologo sottolinea come “spesso il Green pass venga disatteso” e dunque “a questo punto è meglio eliminarlo molto rapidamente”.