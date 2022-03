Covid: ancora in lieve aumento i casi nel savonese, stabili i ricoveri

Liguria. Sono 1.138 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore in Liguria dal bollettino ufficiale di Alisa/Regione Liguria per il ministero della Sanità. Il numero è riferito a 7.239 tamponi, di cui 5.423 tamponi antigenici e 1.816 tamponi molecolari processati.

Dei nuovi positivi 624 riguardano la provincia di Genova (510 in Asl 3 e 114 in Asl 4), 178 l’Asl 2 Savonese, 124 l’Asl 1 imperiese e 210 l’Asl 5 spezzina. Per 2 persone non è riconducibile una residenza in Liguria.

Lievissimo aumento per i ricoveri in ospedale (uno in più rispetto a ieri). In tutto i posti letto occupati da pazienti covid sono quindi ora 236, di cui 8 in terapia intensiva. Qui 2 pazienti non sono vaccinati e 6 sono vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate).

Un solo morto nel bollettino di oggi: si tratta di un uomo di 83 anni, deceduto ieri all’ospedale San Martino.

Sale ancora il numero di casi di Coronavirus attivi: ora sono 16.925, 113 in più di ieri. Le persone persone positive e in isolamento domiciliare sono 15.416 (880 più di ieri); 1663 quelle in sorveglianza attiva, contatti di caso o con sintomi ma non ancora accertati.

Prosegue la campagna vaccinale. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 433 dosi di cui 4 del tipo Novavax.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.640 (+35 rispetto a ieri). Le persone ricoverate in ospedale salgono a 41 (+1), sempre una in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva scendono a 406 (-3).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 547.387 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 68 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 189.174 (di cui 167.420 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 106 persone in tutto, nessuno oggi.