Covid: 599 nuovi casi in Liguria, lieve aumento dei ricoveri

Liguria. Sono 599 i nuovi positivi al coronavirus su 1.229 tamponi molecolari e 2.952 test antigenici rapidi processati. È quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Liguria. Aumentano lievemente gli ospedalizzati e i casi attuali, mentre non si registrano nuovi decessi.

In tutta le regione sono ricoverate 243 positive al Covid (7 in più) di cui 8 in terapia intensiva (2 non vaccinati e 6 vaccinati). Al San Martino sono 63 gli ospedalizzati (2 in terapia intensiva), al Galliera 38, al Gaslini 5, al Villa Scassi 27 (1 in terapia intensiva), a Sestri Levante 6, a Lavagna 8 (1 in terapia intensiva). In isolamento domiciliare 15.474 persone (58 in più rispetto a ieri).

In Liguria ci sono 16.943 persone positive al coronavirus, 18 in più rispetto a ieri, con 581 nuovi guariti. Tra i nuovi contagiati, 313 sono residenti in provincia di Genova, 95 nello Spezzino, 147 nel Savonese, 40 nell’Imperiese, 4 fuori Liguria. In sorveglianza attiva 1.642 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 898 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate complessivamente sono 957.601.