Covid: 1.229 nuovi positivi Liguria, ancora un incremento dei ricoverati

Liguria. Sono 1.229 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.276 tamponi molecolari e 5.585 test antigenici rapidi secondo il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione. Lieve crescita degli ospedalizzati, mentre le terapie intensive restano sostanzialmente stabili. Non si registrano vittime nelle ultime 24 ore.

In Liguria si contano 257 ricoverati (4 in più) di cui 10 in terapia intensiva (2 non vaccinati e 8 vaccinati).

In isolamento domiciliare 17.058 persone (93 in meno). In sorveglianza attiva 1.464 soggetti.

In Liguria ci sono 17.545 persone attualmente positive (104 in meno) con 1.333 nuovi guariti. Dei nuovi contagiati 615 sono residenti in provincia di Genova, 254 nello Spezzino, 201 nel Savonese, 158 nell’Imperiese. Una persona non residente in Liguria.

Nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate 373 dosi di vaccino. Le terze dosi somministrate in tutto sono 964.199.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 2.681 (+3). Le persone ricoverate in ospedale salgono ancora di tre unità, in tutto sono 54. Di queste 2 sono in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 362 (-18).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 548.789 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 91 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 189.371 (di cui 168.566 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 156 persone in tutto.