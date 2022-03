Corriere per spedizioni: ecco cosa bisogna aspettarsi

Nell’epoca degli e-commerce e degli acquisti online, basta ormai un click da PC o un tocco sullo smartphone per vendere degli abiti che non indossiamo più, dei pezzi del portatile, degli accessori o complementi d’arredo che mal si conciliano con il nuovo look dell’appartamento. Una volta ricevuto il pagamento dall’acquirente, bisogna occuparsi della spedizione dell’oggetto, nel caso in cui risulti impossibile una consegna a mano.

Le motivazioni che spingono i venditori a procedere con le spedizioni di una o più cose sono varie. La distanza dall’acquirente, il tempo tra impegni lavorativi e non, le difficoltà nell’orientamento in città e la paura di rovinare il bene durante il trasporto sono tra le motivazioni più frequenti.

Nella speranza di vedere risolte le problematiche descritte, in tanti preferiscono affidare il trasporto ad un corriere per spedizioni, una società che si farà carico delle operazioni di prelievo del pacco, di trasporto con mezzi adeguati (furgoni, camion, aerei o navi) e di consegna all’indirizzo del cliente. Una soluzione che piace tanto alle imprese quanto ai privati, stando a diverse indagini su larga scala condotte di recente.

Corriere per spedizioni: trovare la tariffa più conveniente grazie ad un comparatore

Per lungo tempo, si è fatto uno scarso uso del corriere per spedizioni a causa di informazioni poco chiare e della necessità di portare sempre il pacco dallo spedizioniere. Addirittura, in molti casi, si rinunciava ad una possibile rivendita di oggetti usati o al trasferimento di pacchi in Italia o all’estero, finendo con il percorrere altre strade.

La situazione è decisamente mutata con l’avvento dei siti web e delle innovazioni tecnologiche che hanno fatto da apripista allo sviluppo dei comparatori di spedizioni online. Grazie a questi sistemi avanzati, è agevole trovare la tariffa più conveniente sul mercato, riuscendo a risparmiare circa il 70% sui costi del trasporto.

Un altro punto di forza dei comparatori di spedizioni è sicuramente la chiarezza nel fornire precise informazioni al visitatore. Quella possibilità di un quadro completo sui costi fissi, sulle soglie per il peso dei pacchi, sulla durata complessiva del trasporto merci e sui tempi previsti per il ritiro al domicilio in un solo preventivo.

Corriere per spedizioni: i passaggi da completare per chi sceglie un comparatore

Detta della grossa novità nell’organizzazione delle spedizioni, è indispensabile un focus sul reale funzionamento di un comparatore online. Per partire con la ricerca della tariffa più conveniente, bisogna inserire una serie di dati identificativi.

Oltre il nome del mittente ed il suo indirizzo, indispensabili nello stabilire il punto di ritiro, vanno riportate le dimensioni (altezza, larghezza e profondità) ed il peso del pacco che serviranno nella determinazione della tariffa applicate. Il form si completa con il punto d’arrivo e le info di contatto da poter utilizzare in caso di spiacevoli eventi (perdite, rotture, ritardi nella consegna, etc.).

Inseriti i dati richiesti dal modulo online, ha luogo la comparazione delle offerte che generalmente termina in pochi secondi, mostrando i risultati ottenuti. Infine, selezionata l’azienda migliore, resta solo da applicare l’etichetta al pacco.