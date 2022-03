Coronavirus: diminuiscono ricoveri e positivi, ma nel savonese si registrano due decessi

Liguria. Sono 1.026 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su 2.701 tamponi molecolari e 7.412 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione in cui si nota che sono ancora in calo i positivi e i ricoveri.

Si registrano 6 decessi, di cui due nel savonese. Si tratta di un 74enne e un 53enne, rispettivamente ricoverati all’ospedale San Paolo e al Santa Corona di Pietra Ligure.

In tutta la regione ci sono 260 ricoverati (7 in meno) di cui 16 in terapia intensiva (7 non vaccinati e 9 vaccinati). Gli ospedalizzati in Asl 2 sono 52 (1 in terapia intensiva)

Attualmente positive in Liguria 12.294 persone (195 in meno) con 1.026 nuovi guariti. Dei nuovi positivi 652 sono residenti in provincia di Genova, 151 nel Savonese, 139 nello Spezzino, 80 nell’Imperiese, 4 fuori Liguria. In sorveglianza attiva 2.354 soggetti.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 2.989 dosi di vaccino. Con la dose booster sono state immunizzate 934.917 persone.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.996 (-46). Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 52, ovvero sei meno di ieri. Di queste, ancora una resta in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva restano in tutto 416 (+2).

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 543.060 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 342 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 188.416 (di cui 164.067 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 50.994 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.692 persone. Hanno ricevuto il vaccino proteico 53 persone, nessuna nelle ultime 24 ore.