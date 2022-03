Coppa Italia: terzo posto finale per la Rari Nantes Savona

Genova. Terza posizione. È il piazzamento ottenuto dalla Carige Rari Nantes Savona nell’edizione 2021/2022 della Coppa Italia.

Oggi i biancorossi hanno avuto la meglio sul Telimar Palermo nella piscina di Albaro a Genova col risultato di 10 a 9, al termine di un incontro molto equilibrato, lottato fino alla sirena.

La Rari Nantes Savona tornerà in vasca per il campionato di Serie A1 sabato 19 marzo nella piscina Zanelli, dove affronterà l’AN Brescia. L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 15.

Il tabellino:

Telimar Palermo – Carige Rari Nantes Savona 9-10

(Parziali: 2-2, 2-3, 3-4, 2-1)

Telimar Palermo: Nicosia, Del Basso, Turchini, Di Patti, Occhione 1, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali 2, Fabiano, Maxwell 2, Lo Dico, Basic 3, Washburn. All. Marco Baldineti.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, Patchaliev, Vuskovic, Molina Rios 2, Rizzo 2, Caldieri, Bruni 2, Campopiano 1, Fondelli 2, Iocchi Gratta 1, Giovanetti, Turazzini. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Attilio Paoletti (Roma) e Luca Bianco (Brescia). Delegato Fin: Domenico De Meo (Cagliari).

Note. Superiorità numeriche: Telimar 6 su 13, Savona 5 su 13 più 2 rigori realizzati. Usciti per tre falli: Di Patti a 4’50” dalla fine del terzo tempo.