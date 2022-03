Coppa Italia: la Rari Nantes Savona supera l’Anzio, domani la semifinale con la Pro Recco

Genova. Scattata la trentesima edizione del trofeo tricolore. Ad Albaro, piscina che domenica verrà intitolata al compianto Marco Paganuzzi ex allenatore del Quinto scomparso nel 2018 a soli 46 anni, il primo squillo è dei campioni d’Europa e detentori del titolo da otto edizioni consecutive della Pro Recco. Primo tassello verso il sedicesimo trofeo tricolore battendo in scioltezza 21-3 la Pallanuoto Trieste.

A seguire, la Carige Rari Nantes Savona ha vinto con l’Anzio Waterpolis: 18 a 6 è stato il risultato finale della partita che ha visto i biancorossi dominare la partita dall’inizio alla fine. Da segnalare che tutti i savonesi sono andati in rete tranne i due portieri.

Grazie a questa vittoria la Rari Nantes Savona conquista l’accesso alla semifinale, che disputerà domani alle ore 17 contro la Pro Recco.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Anzio Waterpolis 18-6

(Parziali: 3-1, 4-2, 6-2, 5-1)

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi 1, Patchaliev 1, Vuskovic 2, Molina Rios 1, Rizzo 1, Caldieri 1, Bruni 2, Campopiano 1, Fondelli 4, Iocchi Gratta 3, Giovanetti 1, Turazzini. All. Alberto Angelini.

Anzio Waterpolis: Antonini, Siani, Gandini, Di Rocco, Giorgetti 1, Grossi 1, Cunkov, Mironov 1, Lapenna, Agostini, Casasola 2, Presciutti D. 1, Leoni. All. Stefano Piccardo.

Arbitri: Vittorio Frauenfelder (Salerno) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegati Fin: Domenico De Meo e Gianluca Fassino.

Note. Superiorità numeriche: Savona 2 su 4, Anzio 2 su 7. Usciti per tre falli: Iocchi Gratta a 5’16” dalla fine del quarto tempo.