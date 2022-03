Consiglio regionale, minoranza: “Toti chieda lo scioglimento di Forza Nuova”. No del centrodestra

Liguria. Il Consiglio regionale della Liguria ha respinto un ordine del giorno proposto dal Pd e condiviso da tutta la minoranza che impegnava la giunta Toti a chiedere al Governo lo “scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana”.

L’ordine del giorno, presentato il 12 ottobre ma discusso solo oggi, prende le mosse dall‘assalto alla sede della Cgil di Roma durante la manifestazione contro il green pass dello scorso 9 ottobre. Come ricorda il documento nelle premesse, “i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, erano a capo di quei manifestanti che si sono staccati dal corteo proprio per assaltare la sede della Cgil

dopo aver minacciato dal palco con le parole Stasera ci prendiamo Roma ed essersi diretti verso Palazzo Chigi”.

“La gravità delle azioni violente poste in essere da un partito politico come Forza Nuova e da altre organizzazioni di estrema destra – si legge ancora nel documento della minoranza – è aumentata dall’evidente matrice fascista di tali azioni, troppo spesso derubricate a gesti di pochi e isolati individui violenti, con la volontà di minimizzare in modo colpevole, ambiguo e irresponsabile l’ispirazione di queste organizzazioni politiche all’eredità del ventennio fascista e l’uso della forza e della violenza come metodo di azione politica in radicale contrapposizione con l’identità antifascista della Costituzione repubblicana”.

Contrario anzitutto il presidente Giovanni Toti: “Credo non ci sia nessuno che non condanni assalto alla Cgil, così come credo non ci sarebbe nessuno in quest’aula che di fronte ai requisiti di legge accertati non sarebbe pronto a chiedere scioglimento di qualsiasi associazione fascista. Ma proprio perché siamo convintamente antifascisti e convintamente liberali e sappiamo che la democrazia è fatta di giudizi espressi nelle corti e non pregiudizi espressi dalla politica, credo che quell’ordine del giorno debba essere riformulato. Io sono molto lontano dalle idee della forza politica cui fa riferimento, ma sono anche vicino a quel concetto che prevede che anche l’idea più odiosa alla mia persona debba essere da me difesa come fosse la mia idea fino a quando quell’idea diventa un reato, e non è Toti né Garibaldi a dover decidere quando scattano i requisiti costituzionali per cui un’idea deve essere messa al bando. Stiamo imboccando una strada pericolosa“.

“State strumentalizzando con trabocchetti che non servono a nulla”, ha accusato il capogruppo della Lega Stefano Mai. Per Claudio Muzio di Forza Italia, “con l’approvazione di questo ordine del giorno apriremmo una breccia tremenda prima che un organo super partes si esprimesse”. Anche Veronica Russo (Fratelli d’Italia) ha sostenuto che “non è nostro compito esprimere giudizi in tema di magistratura, questo ordine del giorno crea un precedente che fa un po’ paura”. Così anche Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo con Toti: “Non è nostro compito votare lo scioglimento di un partito politico, non possiamo arrogarci privilegio che non è nostro”.

Da più parti nella maggioranza è arrivata la richiesta di cambiare l’ordine del giorno per arrivare a un’impegnativa condivisa, ma il primo firmatario Luca Garibaldi ha rimandato la proposta al mittente.