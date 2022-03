Consiglio regionale a sostegno dell’Ucraina: aiuti umanitari e piano di accoglienza

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 587, presentato da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a condannare con ogni misura e in ogni sede internazionale l’unilaterale aggressione militare perpetuata ai danni dell’Ucraina.

Si richiede che l’Europa e gli Stati membri coordinino un intervento umanitario per l’accoglienza dei profughi ucraini a seguito della guerra che sta flagellando la popolazione. E ancora: un intervento europeo per creare un fondo per introdurre meccanismi economici di compensazione per riequilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno per via delle sanzioni imposte alla Russia e delle conseguenti contro-sanzioni.

Il documento, infine, impegna la giunta a creare una cabina di regia nella quale coinvolgere una rappresentanza delle aziende energivore e le governance dei colossi energetici (Eni-Enel) per valutare sanzioni e proposte utili ad arginare i catastrofici effetti economici che si determineranno per via della crisi di approvvigionamento energetico da parte della Russia e a garantire tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne facciano richiesta.

Il Consiglio regionale ha poi approvato all’unanimità l’ordine del giorno 591, presentato da Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a prevedere misure idonee volte a offrire un supporto psicologico direttamente nelle scuole per gli studenti ucraini o legati all’Ucraina.

Nel documento si sottolinea che in Liguria ci sono molte famiglie di origine ucraina e numerosi studenti frequentano le scuole della regione e che l’impatto della pandemia, il lock down, le misure restrittive e la didattica a distanza hanno già causato notevoli disturbi alla salute mentale dei giovani studenti e che diversi insegnanti hanno già segnalato questo problema e lo stato di salute già fragile degli studenti ucraini, visibilmente impauriti dalle immagini che arrivano dal loro Paese.

Intanto la Regione è al lavoro per le operazioni di invio di materiali e attrezzature in supporto alla popolazione ucraina, nell’ambito del coordinamento in atto con il Dipartimento di Protezione Civile.

Inoltre, è arrivata la richiesta di predisporre un piano regionale di accoglienza per accogliere i profughi che, fuggendo dalla guerra, arriveranno in Italia attraverso percorsi organizzati dalla Protezione Civile.

Anche AISA Liguria, Associazione Italiana Sicurezza Ambientale, è impegnata nella raccolta di generi di prima necessità, destinati alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. L’associazione, che ha sede a Borghetto Santo Spirito, ha chiesto al sindaco di illuminare il palazzo comunale con i colori della bandiera Ucraina: “Un segno di solidarietà verso la nazione aggredita e il suo popolo sofferente”.

Tutto il mondo associativo e del volontariato savonese si sta attivando nella stessa direzione.

“Per curare la lacerazione tra Mosca e Kiev la Lega crede fermamente nel dialogo tra le diplomazie. La realtà ci dice che il premier Mario Draghi e il nostro Paese possono avere un ruolo importante nella mediazione – afferma il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile dipartimento Infrastrutture -. L’intervento chiaro, in Aula alla Camera, del presidente del Consiglio ci porta a confermare che siamo pronti a fare la nostra parte, insieme al Paese e all’Ue, a partire dal rafforzamento del sistema di difesa”.

“Un’azione che passa dal sostegno all’industria al potenziamento della capacità offensiva e difensiva delle nostre forze armate fino alla creazione di un contingente europeo. L’Europa e l’Italia devono arrivare all’indipendenza energetica. Il conflitto ci lascia i prezzi dell’energia fuori controllo, ma è indispensabile – oggi più che mai – dimostrare fermezza e unità” conclude.