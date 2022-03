Consiglio provinciale, nasce il gruppo di Fratelli d’Italia

Savona. Nel corso del consiglio provinciale del 28 febbraio è stata ufficializzata la costituzione del gruppo consiliare “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” composto dal consigliere Franca Giannotta., assessore del Comune di Alassio.

La costituzione risale allo scorso 4 febbraio, allorché ne era stata data comunicazione al presidente Olivieri da parte del consigliere Giannotta: in quell’occasione, Giannotta aveva confermato “il massimo impegno e serietà di operato nell’interesse della Provincia di Savona, anche nel rispetto del mandato ricevuto dall’elettorato”.

Esprime soddisfazione il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Cavallo per “lo storico risultato di avere per la prima volta una rappresentanza di Fratelli d’Italia nel consiglio provinciale. La presenza del partito si consolida anche in consiglio provinciale oltre che in numerosi comuni. Proprio i consiglieri iscritti hanno presentato, ai rispettivi presidenti di consiglio comunale, già da qualche giorno una mozione di condanna dell’aggressione russa all’Ucraina dichiarandosi comunque disponibili a votare eventuali mozioni presentate dalle altre forze politiche”.