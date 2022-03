Pietra Ligure. “Santa Corona si conferma l’hub principale del ponente ligure. Cresceranno i reparti di riferimento e crescerà anche la qualità di cura e ricerca”. Lo ha garantito il presidente della Regione e assessore regionale alla sanità Giovanni Toti poco prima che presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure iniziasse il consiglio comunale riguardante il futuro dell’ospedale pietrese. La seduta, aperta al pubblico e che vede la partecipazione di un folto numero di sindaci del comprensorio, ha come elemento principale proprio la “riqualificazione dell’ospedale alla luce dei prospettati finanziamenti di Regione Liguria e dell’Inail”.

Un incontro atteso dal parlamentino pietrese dal 30 luglio 2021, data in cui il consiglio comunale approvò all’unanimità un documento in cui Toti veniva invitato a intervenire ad una seduta pubblica per confrontarsi e illustrare le prospettive progettuali alla luce dei finanziamenti annunciati dallo stesso governatore. Alla seduta erano stati invitati anche i sindaci di tutti i Comuni del ponente ligure, da Noli sino al confine di Stato.

Per la riqualificazione dell’ospedale pietrese sul tavolo ci sarebbero 145 milioni di euro per due lotti di interventi. Una cifra enorme così suddivisa: 60 milioni deliberati da Regione Liguria in merito agli indirizzi programmatori in materia di ristrutturazione sanitaria e ammodernamento tecnologico (nello specifico, un totale di 115,890 milioni stabiliti con delibera del Cipe, 60 dei quali destinati al nosocomio pietrese). I restanti 85 milioni derivano dalla programmazione dell’Inail per la realizzazione di opere pubbliche di interesse sanitario.

Toti ha confermato che queste risorse, unite ai “giganteschi fondi stanziati dal Pnrr” consentiranno di “ridisegnare la sanità di questo territorio e della Liguria in generale”. E in questo quadro proprio il Santa Corona sarà “l’hub principale del ponente ligure, che acquisterà ancora più importanza alla luce anche dell’ospedale unico che verrà realizzato a Taggia”. Perciò a Pietra Ligure “cresceranno i reparti di riferimento, cresceranno la qualità di cura e di ricerca, con particolare riguardo alle patologie tempo-dipendenti, quindi a tutta l’emergenza-urgenza e a tutto il mondo della neuro-riabilitazione e della neuro-scienza. Grazie alla collaborazione col San Martino di Genova, contiamo che diventi una specialità regionale e si possa avviare anche un importante percorso di formazione”.

Insomma, le conferme rispetto al futuro del Santa Corona di Pietra Ligure richieste da chi ha “convocato” il presidente della Regione ci sono: “Le conferme le abbiamo date e le ribadiamo. Alla luce del disegno fatto dalla nostra unità di missione, credo che il piano di riequilibrio della sanità della Liguria stia prendendo forma. Un disegno che si basa su un attento studio dei bisogni di sanità dei cittadini e che stabilisce una precisa vocazione per ciascun ospedale (in modo che non si sovrappongano ma offrano straordinari livelli di cura per tutti i cittadini); ovviamente fermo restando e potenziando quelle che sono le loro caratteristiche storiche. Il tutto mentre costruiamo il più vicino possibile ai cittadini quella rete di sanità territoriale che è spesso mancata nel passato e che le riforme che questo Governo sta portando avanti spero ci consentano di sviluppare”.

Consiglio comunale sul Santa Corona, presente anche il governatore ligure Toti

Il sindaco Luigi De Vincenzi si è fatto portavoce delle speranze dei pietresi e non solo, i quali vogliono “che il Santa Corona torni quello che era, cioè un ospedale che dà prestazioni di altissima qualità; che i servizi eliminati ritornino e quelli ancora attivi siano potenziati fino a tornare com’erano. Santa Corona non è l’ospedale di Pietra, ma l’ospedale di metà della Liguria. La sua qualità spingeva moltissima gente di fuori a venire qui a curarsi. Ringraziamo il presidente Toti per aver accettato il nostro invito: a lui chiediamo rassicurazioni perché si faccia un grande investimento su Santa Corona”.

E il potenziamento dei servizi di neuro-riabilitazione e neuro-scienza sono segnali importanti: “Se ci sarà questo potenziamento saremo ancora più contenti. Migliorare la specializzazione è tornare al prestigio del passato. Speriamo di avere tempistiche precise dal presidente”.