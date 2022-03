Comunità energetiche per la transizione green, l’assessore Benveduti: “Meno costi e più ambiente”

Liguria. Il consigliere regionale Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i progetti avviati per l’utilizzo di energie rinnovabili.

Il consigliere ha rilevato che con la situazione in Ucraina il tema dell’utilizzo delle energie rinnovabili acquisisce ancora più centralità e, come ha affermato il direttore di Enel Italia, l’impiego di rinnovabili per la produzione del 70% dell’energia abbassare i costi di oltre il 40%.

L’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti ha risposto: “Quello dell’energia è un tema complesso, che va affrontato con realismo e competenza. Le rinnovabili possono contribuire in maniera importante ad alleggerire un certo carico, non a risolvere il problema”.

“La Regione non ha una diretta possibilità di incidere in maniera fattiva, ma possiamo lavorare sul tema delle Comunità energetiche – ha aggiunto – per bilanciare un autoconsumo collettivo di energia. Un aspetto strategico, non solo per l’ambiente, ma anche per le tasche di famiglie e imprese, che dev’essere affiancato da un’opera di formazione e cultura sul tema, che possa accompagnare Comuni e privati verso questa concreta e realistica possibilità di riduzione dei costi e consumi”.

Il Consiglio regionale aveva già approvato all’unanimità la Risoluzione della V Commissione consiliare sulla relazione di ritorno alla clausola valutativa della legge regionale 6 luglio 2020, n. 13 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche”: associazioni tra cittadini, attività commerciali, autorità locali o imprese per dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Regioni e Province Autonome stanno definendo con il Ministero i contenuti di un bando, in attuazione della Misura M2 C2 Investimento 1.2 del PNRR, dedicato alla realizzazione di investimenti per le comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo collettivo, con una dotazione complessiva nazionale di 2,2 miliardi di euro.