Compra un gratta e vinci da 10 euro e vince 2 milioni: operaio baciato dalla fortuna in Valbormida

Cairo Montenotte. È una giornata come le altre, quando decide di tentare la fortuna e investire dieci euro in un gratta e vinci. Usa la monetina per scoprire i numeri, controlla gli accoppiamenti e si accorge di essere diventato milionario.

È questo quanto successo ad un cliente della tabaccheria di San Giuseppe di Cairo, gestita da Paolo Andrea Gallo, che mercoledì 2 marzo ha acquistato il gratta e vinci “50X” sfidando la Dea bendata che ha deciso di baciarlo. “Ho scoperto della vincita solo ieri, quando mi è arrivata la locandina e sono rimasto incredulo – commenta – Non so chi sia il fortunato, ma sono molto felice per lui”. E poi scherza: “E pensare che quel biglietto mi è passato tra le mani…”.

L’identità del vincitore resta segreta, ma secondo quanto raccontato da una testimone si tratterrebbe di un operaio. La signora, infatti, era presente quando l’uomo, ancora incredulo dell’accaduto, si è recato a Cengio Bormida, nella tabaccheria Milano Valentina per verificare la sua vincita e ritirarla. “Ci ha fatto provare a validare il gratta e vinci – spiegano – e gli abbiamo confermato che aveva vinto 2 milioni di euro. Essendo il premio di così alto valore, gli abbiamo detto che avrebbe dovuto recarsi in banca per ritirarlo”.

Su come avrebbe utilizzato la somma, l’uomo non ha proferito parola: “Era agitato, lo aveva appena scoperto e probabilmente non aveva ancora realizzato quello che gli era successo”, raccontano.

La probabilità di vincere il premio massimo, ovviamente, è molto bassa. Secondo le statiche, infatti, è una ogni 8.880.000 biglietti. E su oltre 26,6 milioni di tagliandini venduti in Italia, solo in tre sono riusciti a diventare milionari.

La modalità per scoprire la vittoria è semplice e la vincita può andare da un minimo di 10 euro ad un massimo appunto di 2 milioni. Bisogna grattare la parte “I tuoi numeri” e nel caso in cui si trovino, una o più volte, uno o più “numeri vincenti” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Ma non solo. Se si trova anche uno dei numeri “bonus” ci si aggiudica 5 o 10 volte il premio corrispondente; oppure se ne “I tuoi numeri” c’è il simbolo 5X, 10X, 20X o 50X si vince 5, 10, 20 o 50 volte il premio corrispondente.