Colonne sonore, performance, feste, gastronomia, arte: una bella mescolanza di eventi nel weekend in provincia

“Che mattinata tranquilla! Che cielo pulito! Che sfarzo di perle! Ogni stelo, una stilla che ride: sorriso che brilla su lunghe parole”. Sono alcuni versi del poeta decadente romagnolo Giovanni Pascoli a proposito di una giornata di marzo. Il nuovo mese ci proietta ormai verso la primavera (anche se quest’anno l’umore generale non è del tutto “primaverile”…) e in particolare il suo primo fine settimana si presenta come una bella e originale mescolanza di eventi per tutte le età e le preferenze: dalla migliore musica di tutti i tempi a inedite performance sceniche, da occasioni di divertimento e allegria alle più appetitose sagre nel territorio.

Sabato a Savona la Camerata Ducale e Guido Rimonda saranno in concerto con “Smile – Uno Stradivari al cinema”, con cui il violinista omaggerà Charlie Chaplin, la colonna sonora di John Williams per “Schindler’s list”, il tango di Carlos Gardel con “Por una cabeza”, i capolavori di Ennio Morricone. Un concerto che saprà creare magnifiche atmosfere e grandi emozioni. Il concerto è anche un progetto discografico per Decca. Rimonda suona lo Stradivari “Jean-Marie Leclair” (Le Noir) del 1721, definito da G. B. Somis “la voce di un angelo”.

Raccontare e raccontarsi, dare valore e promuovere socializzazione, inclusione e partecipazione alla vita collettiva sono il cuore del progetto “Daydreamers – Sognatori ad occhi aperti”, nato anche per riscoprire la gioia del ritrovarsi a lavorare insieme ad un percorso collettivo e condiviso, arginando il duro colpo causato dal distanziamento sociale conseguente alla crisi pandemica. Il laboratorio teatrale ha dato vita a “Il mondo in una scatola”, una performance originale che andrà in scena sabato a Finale Ligure. Lo spettacolo dà voce ai sogni, i desideri e le paure di ognuno di noi in modo leggero e profondo. Il pubblico avrà l’occasione di assistere ad un ritratto poetico e poliedrico e non scontato di quella che è l’esperienza di vita di queste persone e il loro modo di guardare al mondo.

Sabato a Loano si terrà il “Carnevale dei Bambini”, organizzato dall’Associazione Vecchia Loano: musica, balli, canti, giochi con bolle di sapone, numeri circensi con trampolieri e giocolieri e lo spettacolo del Mago Alex, il tutto coordinato dall’animatore e conduttore Sante. In chiusura una dolce merenda a base di bugie “monodose”. “È per me un’emozione annunciare il ritorno del ‘Carnevale dei Bambini’ – dichiara il presidente di Vecchia Loano Agostino Delfino – Tutti noi volontari abbiamo un gran voglia di ripartire con il nostro calendario di manifestazioni, che quest’anno si preannuncia molto ricco”.

Domenica a Varazze tornerà la consueta Festa dello Stoccafisso: in programma l’asporto e il pranzo nel salone della Società Operaia Cattolica San Giovanni Battista 1907. “Cerchiamo di tenere in piedi le nostre tradizioni e la nostra associazione – dichiarano i responsabili della società operaia – Sono stati e sono ancora periodi difficili ma ci proviamo proponendo un miniappuntamento con lo stoccafisso bollito e buridda. Potrete degustare i nostri piatti, bere un gottino di vino e divertirvi in quel di Cantalù oppure scegliere la prevista soluzione da asporto e gustarvi il tutto nella tranquillità di casa vostra o nella location che più vi aggrada”.

Ad Albissola Marina sono ospitate le opere della mostra “Reload” dei savonesi Gianluca Cutrupi e Paolo Pastorino e a cura di Paola Gargiulo. Ingegnere e industrial designer, con il suo lavoro Cutrupi riesce mirabilmente a coniugare manualità plastica e innovazione. Imprenditore informatico, artista designer e figlio d’arte, Pastorino si esprime attraverso molteplici supporti, tra cui scultura, pittura e arte digitale.