Code e rallentamenti, inizio di giornata difficile per gli automobilisti sulle autostrade liguri

Liguria. La giornata inizia decisamente in salita per gli automobilisti in viaggio sulle autostrade liguri dove, sin dalle prime ore di questa mattina, si sono formati diversi chilometri di coda, causa cantieri. Disagi in A10, A12 e A26.

In A10, al momento ci sono ben 6 km di coda tra Savona e Varazze, in direzione Genova, causa lavori. Sempre per lavori, si sono formati 3km di coda tra Arenzano e Varazze, in direzione Ventimiglia. Infine, 2km di coda, causa lavori, tra Arenzano e Voltri, in direzione Genova.

Sempre in A10, coda di 2km anche tra Savona e Spotorno, in direzione Francia.

In A12, coda di 2km tra Recco e Chiavari, in direzione Rosignano ed 1km di coda anche tra Chiavari e Rapallo, in direzione Genova. Rallentamenti anche tra Genova Est e l’allacciamento A12/A7.

In A26, coda di 5km tra Ovada e Masone, in direzione Genova Voltri, causa lavori. Infine, 2km di coda tra Voltri e Masone, in direzione Gravellona Toce.