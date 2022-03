Circolo di Lettura finalese, ecco i libri consigliate dai soci

Finale Ligure. La settimana scorsa si è tenuto l’incontro del “Circolo di Lettura Finalese” presso i locali della “Consulta del Volontariato”. Nel corso dell’incontro si sono scambiate opinioni sulle letture fatte durante il mese: “Sopravvissuto – The Martian” di Andy Weir; “L’idiota” di Fëdor Dostoevskij, e commentate anche alcune pagine significative tratte da “Una questione privata” di Beppe Fenoglio.

Il “Salone del Libro” di Torino ha già ricordato come in occasione del centenario della nascita di Beppe Fenoglio, molte manifestazioni ricorderanno, nel corso del 2022, lo scrittore partigiano (le sole parole con cui chiedeva di essere ricordato) che più di tutti incarna la Resistenza e il mondo contadino delle Langhe, con uno stile tanto efficace da renderlo uno degli autori di riferimento della letteratura italiana.

E’ stato fissato il nuovo incontro del Circolo di Lettura per il giorno 11 Aprile 2022 alle ore 18.00 sempre nella stessa sede di via Pertica. Ecco l’elenco delle letture consigliate dai soci:

Emmanuel Carrère “L’avversario” Ed. Einaudi (2000)/Adelphi (2013)

Il 9 gennaio 1993 Jean-Claude Romand ha ucciso la moglie, i figli e i genitori, poi ha tentato di suicidarsi, ma invano. L’inchiesta ha rivelato che non era affatto un medico come sosteneva e, cosa ancor più difficile da credere, che non era nient’altro. Da diciott’anni mentiva, e quella menzogna non nascondeva assolutamente nulla. Sul punto di essere scoperto, ha preferito sopprimere le persone il cui sguardo non sarebbe riuscito a sopportare.

Ken Follett “I pilastri della terra” Ed. Mondadori- Omnibus (2007)

Un mystery, una storia d’amore, una grande rievocazione storica: nella sua opera più ambiziosa e acclamata, Ken Follett tocca una dimensione epica, trasportandoci nell’Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una cattedrale gotica.

Daniel Keyes “Fiori per Algernon” Ed. TEA – TEA biblioteca (2016)

Algernon è un topo, ma non un topo qualunque. Con un’audace operazione, uno scienziato ha triplicato il suo QI, rendendolo forse più intelligente di alcuni esseri umani. Di certo più di Charlie Gordon, che, fino all’età di trentadue anni, ha vissuto nella dolorosa consapevolezza di non essere molto… sveglio. Ma cosa succederà quando la stessa operazione verrà effettuata su Charlie? Quale sorte accomunerà la sua esistenza a quella del fedele amico Algernon?

Jonathan Franzen “Crossroads” Ed. Einaudi – Supercoralli (2021)

Una famiglia americana, gli Hildebrandt, all’inizio dei tumultuosi anni Settanta: un microcosmo di sogni, paure, rivalità e sensi di colpa. Da una parte l’imperativo antico della legge morale, dall’altra la vita degli esseri umani, emozionante, spaventosa e ingovernabile. Ancora una volta, con l’ironia e l’empatia che sono la cifra della sua letteratura, Jonathan Franzen racconta una storia unica e insieme universale, sullo sfondo di un paese che non ha mai smesso di rifondare i propri miti.

Philip Roth “Nemesis” Ed. Einaudi – Supercoralli (2011)

Quasi fosse una discesa nel proprio sottosuolo, Philip Roth racconta la giovinezza a Newark: il vigore dei vent’anni e l’immediata disillusione arrivata con la guerra e la malattia. Lo fa come sempre senza compiangere né se stesso né gli altri, anzi facendo emergere con forza tutte le contraddizioni dell’epoca e i suoi violenti tumulti.

Beppe Fenoglio “Una questione privata” Ed. Einaudi – Super ET (2014)

Nelle Langhe, durante la guerra partigiana, Milton (quasi una controfigura di Fenoglio stesso), è un giovane studente universitario, ex ufficiale che milita nelle formazioni autonome. Eroe solitario, durante un’azione militare rivede la villa dove aveva abitato Fulvia, una ragazza che egli aveva amato e che ancora ama. Mentre visita i luoghi del suo amore, rievocandone le vicende, viene a sapere che Fulvia si è innamorata di un suo amico, Giorgio: tormentato dalla gelosia, Milton tenta di rintracciare il rivale, scoprendo che è stato catturato dai fascisti…

Andy Weir “Sopravvissuto – The Martian” Ed. Newton Compton Editori (2017)

Mark Watney è stato uno dei primi astronauti a mettere piede su Marte. Ma il momento di gloria è durato troppo poco. Un’improvvisa tempesta lo ha quasi ucciso e i suoi compagni di spedizione, credendolo morto, hanno abbandonato il pianeta rosso per fare ritorno sulla Terra. Mark si ritrova completamente solo su un pianeta inospitale e non ha nessuna possibilità di mandare un segnale alla base. E in ogni caso i viveri non basterebbero fino all’arrivo di una nuova spedizione. Nonostante tutto, con grande risolutezza Mark decide di tentare il possibile per sopravvivere. Ricorrendo alle sue conoscenze scientifiche e a una gran dose di ottimismo e tenacia, decide di affrontare un problema dopo l’altro senza perdersi d’animo.

Guadalupe Nettel “Il corpo in cui sono nata” Ed. La Nuova Frontiera (2022)

Una donna si confronta con la sua infanzia segnata da un problema alla nascita: un neo bianco sulla cornea che l’ha costretta a portare per anni un grosso cerotto sull’occhio sinistro. La bambina, immersa in un universo fatto di suoni nitidi e di immagini sbiadite, sviluppa fin da piccolissima un profondo senso di estraneità nei confronti del mondo che la circonda. Sullo sfondo, il Messico degli anni Settanta, la scuola Montessori, i figli degli esuli politici e i suoi genitori in una relazione aperta. Ma poi, con gli anni Ottanta, tutto viene spazzato via: la famiglia si disgrega, il padre sparisce e la madre vola in Francia per proseguire gli studi lasciando la giovane protagonista, e il fratello, a casa di una nonna un po’ bigotta.