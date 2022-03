Ceriale, passaggio a livello pericoloso: chiuso di giorno per la messa in sicurezza

Ceriale. Da oggi (martedì 29 marzo) fino al 5 aprile, chiuso il passaggio a livello per consentire i lavori di messa in sicurezza da parte di Ferrovie dello Stato. Il traffico sarà interdetto dalle ore 9 alle 18.

“Le sbarre non si abbassavano durante il transito dei treni e il passaggio a livello incustodito costituivano un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini e gli automobilisti che, vedendo le sbarre aperte, passavano” spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Ceriale Luigi Giordano.

Una chiusura che potrebbe creare dei disagi alla viabilità per i mezzi pesanti. Se infatti per le auto esistono strade alternative, lo stesso non succede per i camion con altezza superiore ai 3,30 m che hanno come unica possibilità di transito il passaggio a livello (i due sottopassi negli ingressi della zona a mare di Ceriale sono più bassi). “Il rischio è che rimangano ‘intrappolati’ in città senza poter raggiungere i luoghi dove sono diretti per le consegne” sottolinea Giordano che invita gli autotrasportatori “ad adeguarsi agli orari di chiusura e a transitare esclusivamente nelle ore di apertura del passaggio a livello”.

Per quanto concerne invece il mercato cittadino, “non ci saranno criticità – assicura Giordano – grazie al fatto che c’è la possibilità di raggiungere la zona attraverso altri percorsi”.